„Sport im Park 2023“ Saison-Rückblick

Die siebte Neusser „Sport im Park“-Saison fand in einem durchwachsenen, regenreichen Sommer statt, fand aber dennoch erneut großen Zuspruch.

Das Projekt der Stadt Neuss, kostenlose und offene Fitness- und Gesundheitskurse im Freien für jedermann anzubieten, lief vom 1. Juni bis zum 31. August 2023 an allen sieben Wochentagen. 15 Sporteinheiten pro Woche quer über das Stadtgebiet verteilt wurden angeboten, in Summe waren das 234 ½ Sportstunden. Gestartet wurde bei hohen Temperaturen mit außergewöhnlich hohen Teilnehmerzahlen für den Saisonstart. Dann kam die längere Regenphase. Musste zu Beginn die ein oder andere Sportstunde der Hitze angepasst werden, um körperliche Überanstrengung zu vermeiden, so war es danach häufig so, dass erst kurzfristig klar war, ob die Regenmengen ein Sporttreiben zulassen. Dennoch kam es lediglich zu einem einzigen wetterbedingten Ausfall. An den 195 Trainingseinheiten nahmen insgesamt 7.098 TeilnehmerInnen teil; durchschnittlich waren das 37 TeilnehmerInnen pro Sporteinheit.

Im Vergleich zum Vorjahr, mit in Summe 7.990 Teilnahmen, verzeichnete der Wassersport witterungsbedingt einen großen Einbruch, alle anderen Angebote erfuhren allerdings einen höheren Zulauf als in den Jahren zuvor, und das trotz der Wetterkapriolen. Die meisten Teilnahmen zählte dennoch das Wassersportangebot mit „Stand-Up-Paddling“ und „Kanu“ am Sandhofsee, dicht gefolgt von „Yoga“, „Qi Gong“, „Rückenfit“, „Fit werden und bleiben“ und dem wieder ins Programm genommenen „Zumba“- über 500 Teilnahmen und beste Stimmung gab es beim Tanzen am „Eierdieb“.

Sehr gut angenommen wurde der neue Veranstaltungsort im Neusser Stadtgarten; auf der Wiese „Höhe Parkstraße“ fühlten sich alle sehr wohl. Das Grünflächenamt hatte die Wiese für die Nutzung hervorragend gepflegt und so waren „Yoga“ und „Pilates“ nicht nur aufgrund der sympathischen Trainerinnern sehr beliebte Sportangebote, sondern auch die Wiese erwies sich alsbald als sozialer Treffpunkt.

Einen weiteren Ortswechsel gab es im Südpark. Da im Freizeitgelände die neue Trendsportanlage errichtet wurde und somit Baustellenlärm den Sport störte, wurden die Kurse „Allgemeiner Gesundheitssport“ und „Yoga“ auf die Wiese neben dem Hallenbad verlegt; die NBE stellte diese zur Verfügung. Im Nordpark fand im Gegensatz zum Vorjahr wieder „Tai Chi“ statt. Und wie alle anderen Kurse erlebten auch „Fit Mix“ und „XCO®-Walking“ mehr Zulauf als je zuvor. Die Angebote „Allgemeines Fitnesstraining“ in Allerheiligen und „Functional Training“ in Hoisten warteten mit kleineren Gruppenstärken auf, führten aber auch zu mehr als zufriedenen Teilnehmer*innen und Übungsleiter*innen.

Das Sportamt, der Stadtsportverband, die beteiligten Neusser Sportvereine und die TrainerInnen, welche durch ihren professionellen und zuverlässigen Einsatz dieses Angebot erst möglich machen, sind mit der Resonanz mehr als zufrieden. Finanziert wird „Sport im Park“ aus dem Etat des Sportamts der Stadt Neuss, in diesem Jahr bezuschusst durch eine Zuwendung des Landessportbundes NRW.

Neben den hohen Teilnahmezahlen geben die zahlreichen positiven Rückmeldungen der TeilnehmerInnen reichlich Zuspruch für die Planung des Programms 2024.

Neuss, 21.09.2023