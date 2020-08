„Sport im Park“ geht in die Verlängerung

Eigentlich sollte das Programm am 31. August 2020 enden. Von den insgesamt 15 Angeboten je Woche werden nun 10 Angebote bis Mitte bzw. Ende September laufen. Wenn auch wetter- und coroanabedingt die Teilnahmezahlen nicht so hoch wie in den beiden letzten Sommern waren, haben doch viele Teilnehmer*innen um eine Ausweitung des Programms in den Herbst hinein gebeten. Diesem Anliegen kommen die Neusser Vereine mit ihren Trainer*innen sowie der Stadtsportverband und die Sportverwaltung der Stadt Neuss nun gerne nach. Eine Übersicht, welche Angebote bis wann laufen, ist auch hier zu finden. Bei Regen oder unmittelbar nach einem Starkregen, wenn davon auszugehen ist, dass die Böden zu nass sind, fallen die Kurse aus.

Das Sportamt, der Stadtsportverband, die beteiligten Neusser Sportvereine und die Übungsleiter*innen freuen sich, „Sport im Park“ durchführen zu können, bitten aber ausdrücklich darum, die durch die Corona-Situation nötigen Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen weiterhin einzuhalten.

Alle Informationen, Termine, die detaillierten Schutzmaßnahmen und die Teilnahme-Liste zum Download zwecks Kontaktdatenrückverfolgung sind zu finden unter: www.neuss.de/sport-im-park sowie www.facebook.com/sportimparkneuss.

Neuss, 06. August 2020