Sporthallen in den Ferien geöffnet

Eine Sonderregelung ermöglicht es den Neusser Sportvereinen auch in diesem Jahr, die städtischen Sporthallen in den Sommerferien zu nutzen. Entsprechende Anträge sind bereits bei der Stadt eingegangen.

Nach den pandemiebedingten Ausfällen der vergangenen Monate hat die Verwaltung auch in diesem Jahr entschieden, die Neusser Turn- und Sporthallen in den Sommerferien bedarfsorientiert für die Nutzung durch Sportvereine zu öffnen. Innerhalb der Anmeldefrist gingen zahlreiche Nutzungswünsche ein, die in Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement fast alle erfüllt werden konnten.

Die Bezirkssportanlagen können während der Sommerferien ebenfalls zu den üblichen Öffnungszeiten genutzt werden.

Hier gibt es eine Übersicht der Sportstätten in Neuss.

Neuss, 16. Juli 2021