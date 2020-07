Vereinsgeschichte: Gedenkstele im Jahnstadion

Das Fußballstadion an der Hammer Landstraße ist schon lange Vergangenheit, übrig geblieben war dort die Gedenkstele des VFR Neuss. Nun fand der Fußballverein im Jahnstadion seine neue sportliche Heimat und in diesem Zuge wurde die Gedenkstele, welche an die verstorbenen Mitglieder des Ersten und Zweiten Weltkrieg erinnert, nun umgesetzt.

Neben dem Gedenkstein der DJK Novesia, im Bereich hin zur Görres-Schule und am Rande der Hockeyplätze wurde die Stele im Auftrag der Stadt Neuss und im Einvernehmen der im Stadion ansässigen Vereine TG Neuss und DJK Novesia von einem Steinmetzunternehmen aufgestellt.

Neuss, 15. Juni 2020