Wie geht es weiter mit dem St. Konradbad?

In Neuss gilt auch weiterhin die Parole: „Jedes Kind soll Schwimmen lernen!“. Daher verwundert es auch nicht, dass eine häufig gestellt Frage der letzten Zeit die nach der Zukunft des St. Konradbades in Neuss Gnadental war.

Das St. Konradbad ist ein Lehrschwimmbecken, dass nicht nur schulischen Zwecken, sondern auch für den Vereinssport zur Verfügung steht. Seit Sommer 2022 ist das Bad aufgrund eines umfangreichen Reparaturbedarfs geschlossen. Zwischenzeitlich musste sogar die endgültige Schließung und anschließende Umnutzung des Bades in Erwägung gezogen werden.

In Anbetracht der aus technischen Gründen notwendig gewordenen Schließung des Bades wurden in ausreichendem Umfang Ersatzflächen in anderen Bädern für interessierte bisherige Nutzer bereitgestellt. So, dass insgesamt ausreichend Schwimmflächen zur Verfügung stehen.

Konradbad bleibt vorerst erhalten

Um aber zumindest vorübergehend ggf. zusätzliche Schwimmzeiten bereitstellen zu können, soll das St. Konradbad provisorisch wieder in Betrieb genommen werden. Letztendlich ist aber der Bau eines neuen Lehrschwimmbeckens notwendig. Dieses neue Lernschwimmbecken wird Bestandteil eines noch zu erstellenden Neusser Bäderkonzeptes 2030 sein.

Wie lange wird die Instandsetzung dauern?

Im Rahmen einer aktuellen Machbarkeitsstudie zum zeitlichen Umsetzungsszenario hat die Fa. GSF geprüft, welcher Zeitraum für die Umsetzung der zwingenden Maßnahmen und der Realteilung erforderlich ist, wobei Letztere parallel zur anstehenden Planungs- und Geneh- migungsphase erfolgen kann. Von dem Moment der Freigabe durch die Bauherrschaft bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme des St. Konrad-Bades ist bei planmäßigem Verlauf ohne Verzögerungen von einer Zeitdauer von ca. 20 Monaten auszugehen. Auf die nachfolgend verlinkte Machbarkeitsstudie der Fa. GSF wird verwiesen. Es wird von den Beteiligten alles Mögliche unternommen, diese kalkulierte Zeitdauer zu verkürzen.

Wo können die Kinder und Vereine in der Zwischenzeit schwimmen?

Durch die Schließung des St. Konradbades sind Kapazitäten an Schwimmzeiten im Bereich Lehrschwimmbecken entfallen. Daraufhin wurde nach Alternativen gesucht und diese auch gefunden. Zum einen hat sich die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) an die Schulen gewandt, die das Bad bisher für Schulsport genutzt hatten und diesen Zeiten aus dem Bereich der Nutzung als Lehrschwimmbecken insbesondere in den Anlagen der NBE angeboten.

Darüber hinaus hat die NBE mit dem Rhein-Kreis Neuss zwischenzeitlich einen Vertrag über die Nutzung des Lehrschwimmbeckens der Schule am Nordpark über die Übernahme freier Stunden abgeschlossen. Nach dem Vertragsinhalt werden freie Stunden zu nicht von der Schule genutzten Zeiten vom Schulamt des Rhein-Kreis Neuss der NBE zur Verfügung gestellt. Dies betrifft primär den Ersatz von Schwimmzeiten für den Vereinssport. Die NBE und das Sportamt der Stadt Neuss haben den Vereinsvertretern die Umstände und Ausweichmöglichkeiten in einem gemeinsamen Gespräch vorgestellt.

Öffentliche Diskussion in Ausschüssen

Über die Situation des St. Konradbades wird auch öffentlich in den Ratsgremien diskutiert.

Bezirksausschuss VI (Gnadental, Grimlinghausen, Erfttal)



am 10.08.2023 Beteiligungsausschuss am 06.09.2023 Schulausschuss am 14.09.2023 Sportausschuss am 27.09.2023

