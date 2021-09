FAQ zur Eintragung

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Neuss hat für das Stadtgebiet Neuss zonale Bodenrichtwert e zum Stichtag 01.01.2021 abgeleitet. Der jeweilige Bodenrichtwert bezieht sich auf ein lagetypisches Grundstück für ein Gebiet, für das im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen (Bodenrichtwertzonen). Die Bodenrichtwerte werden aus Verkäufen von unbebauten Grundstücken abgeleitet.

In den Bodenrichtwerten der Bodenrichtwertzonen im Bereich des ehemaligen römischen Militärlagers in Gnadental ist die Lage im nunmehr auch eingetragenen Bodendenkmal in Gnadental bereits als lagetypisches Merkmal berücksichtigt.

Lagetypisch für Grundstücke in diesem Bereich ist u.a., dass bei Erdarbeiten für Baumaßnahmen in Abstimmung mit der Bodendenkmalpflege (Stadt Neuss bzw. dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland) vorgreifend bzw baubegleitend wissenschaftliche archäologische Untersuchungen in erforderlichen Umfang durchzuführen sind. Lagetypisch ist ferner, dass eine Unterkellerung nicht zulässig ist.

Eine Aussage darüber, ob eine über die oben genannten lagetypischen Merkmale hinausgehende Eintragung von Bodendenkmalschutz einen Einfluss auf den Bodenrichtwert hat, kann vom Gutachterausschuss nicht getroffen werden, da derzeit noch keine Vergleichspreise von Grundstücken mit Bodendenkmalschutzeintragungen vorliegen.

Im Bereich des „Koenenlagers“ sind seit Jahren – unabhängig von der formellen Eintragung – die vorliegenden Einschränkungen – z.B. für den Bau von Kellern – durch den Denkmalschutz bekannt. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass dies bereits in den bisherigen Kauffällen eingepreist ist. Grundsätzlich beobachtet das Amt für Stadtplanung in den letzten Jahren, dass hier vermehrt Einfamilienhäuser erworben werden, auch um sie abzubrechen und Neubauten zu errichten. Aufgrund der besonderen Lage und Struktur sowie der Nachfrage nach Einfamilienhäusern ist in den letzten Jahren hier eine erhebliche Steigerung der Bodenwerte festzustellen. Sowohl für die Stadt Bonn, wie auch für die Stadt Köln, die z. T. schon vor geraumer Zeit vergleichbare Bodendenkmäler eingetragen haben, sind nach Kenntnis der Stadt Neuss keine der o.g. Auswirkungen bekannt. Auch sind Ausgleichszahlungen bei der Unterschutzstellung von Denkmälern, sowohl bei Bau- als auch bei Bodendenkmälern in den Denkmalschutzgesetzen der Länder nicht vorgesehen.