Verkauf von städtischen Wohnbaugrundstücken an Bauträger/Investoren

Die Stadt Neuss bietet im Rahmen einer Konzeptauslobung eine Liegenschaft an der Augustinusstraße zur Veräußerung an. Die Augustinusstraße befindet sich am südlichen Rand des historischen Stadtkerns und des Stadtbezirks Innenstadt.

Die in Rede stehende Liegenschaft soll auf Grundlage eines konkreten städtebaulichen Entwurfs veräußert werden. Bestandteile des hierbei zugrundeliegenden Konzeptes sind unterschiedliche Bausteine u.a. zu den Themen „Soziale Hausgemeinschaft“ sowie „Wohnungsangebot“.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Konzeptauslobung zum sozialorientierten Wohnen an der Augustinusstraße.

Diese können Sie hier herunterladen.

Rückfragen zur Konzeptauslobung bitten wir ausschließlich schriftlich per E-Mail an liegenschaften@stadt.neuss.de oder per Post an Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN), Markt 2, 41460 Neuss zu richten.

Bei Bedarf wird zu gegebener Zeit eine Liste mit den am häufigsten gestellten Fragen an dieser Stelle veröffentlicht.