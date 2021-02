Regeln zur Nutzung der Online-Beteiligung

Durch die Online-Beteiligung werden weitere hilfreiche Vorschläge, Hinweise, Kommentierungen im Rahmen des Moderationsverfahrens erwartet. Hier können aber auch Fragen gestellt oder Lob und Kritik geäußert werden. Wie in jeder Diskussion sind auch hier ein paar Spielregeln zu beachten. Es wird darauf geachtet, dass die Regeln eingehalten werden, daher ist es möglich, dass Beiträge oder Nutzerkonten wieder aus dem Forum herausgenommen oder gesperrt werden, wenn es zu schwerer oder wiederholter Missachtung der aufgeführten Regeln kommt. Wenn Sie Verstöße gegen die Regeln entdecken, können Sie gerne auch einen entsprechenden Hinweis per E-Mail an folgende Adresse geben:

Folgende Regeln gelten für diese Online-Beteiligung:

Respekt vor der Meinung anderer

Es gilt der alte Spruch: „Was Du nicht willst, was man Dir tue, das füg´ auch keinem anderen zu“. Auch wenn Ihnen eine andere Meinung nicht gefällt, behandeln Sie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Beteiligung so, wie Sie es sich für sich selber wünschen: respektvoll. Wenn Sie selber ernst genommen werden wollen, dann nehmen Sie auch die anderen ernst. Verletzen Sie nicht die Gefühle der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der Adressaten der Stadt Neuss bzw. anderer Personen.

Fairness in der Diskussion

Würden Sie Ihren Beitrag auch persönlich in einer öffentlichen Veranstaltung vortragen oder Ihrem Gegenüber ins Gesicht sagen? Trägt Ihr Beitrag zu einer fairen Diskussion bei? Welche Argumente untermauern Ihren Beitrag? Fassen Sie sich kurz, unterlassen Sie Beleidigungen, Bedrohungen oder Schimpfwörter. Rassistische, sexistische oder pornographische sowie andere strafrechtlich relevante Äußerungen sind nicht erlaubt und werden umgehend aus dem Forum entfernt.

Eindeutige Formulierungen

Ist Ihr Beitrag für alle verständlich? Die Gefahr von Missverständnissen ist gerade in der schriftlichen Kommunikation besonders hoch. Bleiben Sie eindeutig und vermeiden Sie doppeldeutige, zynische oder ironische Aussagen. So verhindern Sie am besten falsche Auslegungen.

Beim Thema bleiben

In dieser Online-Beteiligung geht es um die Sammlung von Rahmenbedingungen zur Entwicklung des Wendersplatzes. Bei themenverwandten Beiträgen stellen Sie bitte einen Bezug zum Gegenstand dieser Beteiligung her. Themenfremde Beiträge können leider nicht berücksichtigt werden. Werbung für Produkte oder wiederholte inhaltsgleiche Eingaben sind unzulässig.

Kein Missbrauch der Anonymität

Sie können Ihren Beitrag nach der Registrierung unter Ihrem eigenen Namen, aber auch unter einem Phantasienamen oder einem Pseudonym abgeben. Wenn Sie unerkannt bleiben wollen, missbrauchen Sie bitte niemals diesen Schutz der Anonymität, um zum Beispiel eine andere reale Person vorzutäuschen oder in Misskredit zu bringen. Nicht erlaubt ist daher die Nutzung von Identitäten Dritter. Dies gilt insbesondere für in der Öffentlichkeit bekannte Persönlichkeiten, wie beispielsweise die Nutzung von Namen von Politiker*innen, Sportler*innen, Schauspieler*innen und anderer Personen.

Informationen auf ihre Richtigkeit prüfen

Stellen Sie immer sicher, dass alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, wahr sind, ehe Sie einen Beitrag abschicken. Trennen Sie klar Ihre persönliche Meinung und Fragestellungen von Zitaten, der Darstellung von Fakten und allgemeinen Hintergrundinformationen. Das Streuen von Gerüchten ist nicht gewünscht.

Weiterverwendung von Inhalten

Der Verlauf der Online-Beteiligung wird im Rahmen des weiteren Prozesses ausgewertet. Die Stadt Neuss behält sich vor, einzelne Meinungen auch außerhalb dieser Seite und in anderen Medien zu veröffentlichen. Die Moderation darf die Zuordnung von Beiträgen zu Themen verändern, falls zum Beispiel offensichtlich eine falsche Zuordnung vorliegt oder für das übersichtliche Darstellen von Beitragslisten Themen zusammengefasst werden. Die Regeln sowie die Arbeitsweise der Moderation können Sie während der aktiven Online-Phase als Beitrag unter „Sonstiges“ kommentieren.

Datenschutzerklärung

Zur Registrierung ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erforderlich. Diese wird nicht veröffentlicht und nicht an Dritte weitergegeben! Sie dient ausschließlich dazu, in Konflikt- oder Zweifelsfällen mit Ihnen in Kontakt treten zu können.

Mit dem Absenden Ihres Beitrags erkennen Sie diese Regeln an.