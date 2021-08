Baumspenden für ein lebenswertes Neuss Bäume sind für das Wohlbefinden der Menschen und ihre alltägliche Erholung eine wichtige Basis.

Sie verbessern das Stadtklima und leisten uns Bürgerinnen und Bürgern lebenswichtige Dienste: Sie spenden Sonnen-, Wind- und Sichtschutz, filtern Luft von Lärm und Schmutz, produzieren Sauerstoff, geben Feuchtigkeit durch Verdunstung, fördern unsere Vitalität gegenüber Krankheiten und bieten uns durch phantastische Farbenspiele im Jahresverlauf beeindruckende Bilder. Darüber hinaus schaffen Bäume Lebensräume für Tiere und tragen als wichtiger CO 2 -Speicher zum Klimaschutz bei.

Viele Stadtbäume entlang der Straßen, in Parks und Grünanlagen leiden unter der zunehmenden Trockenheit und Hitze, sterben ab und müssen dann leider aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Diese immer stärker werdenden Verluste möchten wir mit Ihrer Unterstützung kompensieren, indem wir sie durch klimastabilere Jungbäume ersetzen. Darüber hinaus möchten wir den Bestand an Bäumen in unserem Stadtgebiet auch durch weitere Pflanzungen an neuen Standorten vergrößern, so dass der Baumbestand auch insgesamt steigt und Neuss noch lebenswerter wird.

Der Festbetrag für eine Baumspende bei der Stadt Neuss beträgt 500,– Euro. Mit Spende finanzieren Sie einen Großteil der Kosten, die für die Anschaffung eines Baumes, seine Pflanzung sowie die Pflege in den ersten drei Jahren anfallen. Gerne setzen wir auch ein persönliches Widmungsschild an einem Naturholzpfahl direkt neben Ihren Baum. Eine Baumspende ist auch für Gruppen sehr gut möglich, wie z.B. Unternehmen, Sportgruppe, Hausgemeinschaft etc. Sie erhalten natürlich eine Spendenbestätigung, die Sie bei Ihrer Steuererklärung geltend machen können.

In der nachfolgenden Übersicht möchten wir Ihnen noch einen besonderen Service bieten. Hier können Sie unseren aktuellen Plan mit den Standorten sehen, an denen wir in der nächsten Zeit neue Bäume in Neuss pflanzen wollen. Dies ist aber nur eine Anregung für Sie, wir freuen uns auch, wenn Sie selbst uns noch mögliche Baumstandorte auf unseren öffentlichen Flächen vorschlagen. Die überprüfen wir dann gern hinsichtlich Ihrer Eignung.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen alternativ auch gerne eine Patenschaft für einen städtischen Baum an. Die Baumpatenschaft beinhaltet in erster Linie das Wässern des Baumes und bei Bedarf die Pflege seines unmittelbaren Umfelds.

Kontaktieren Sie uns einfach unverbindlich: