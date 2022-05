Rezertifizierung für zwei weitere Jahre als Fairtrade Stadt

Nach Erfüllung aller Kriterien der Kampagne Fairtrade-Towns darf Neuss weiterhin den Titel „Fairtrade Stadt“ tragen.

Im Rahmen eines Pressetermins präsentierten der Umweltdezernent, Dr. Matthias Welpmann, Henrike Mölleken, Leiterin des Amtes für Stadtgrün, Umwelt und Klima und ihr Mitarbeiter Peter Hilgers die Auszeichnungsurkunde und stellten neue Akteure und Aktivitäten für den Fairen Handel in Neuss vor.

Die Steuerungsgruppe „Fairtrade Town Neuss“ stellt sich und ihre Arbeit vor

Seit 2009 ist Neuss nun schon ausgezeichnete Fairtrade Stadt! Engagiert für den Fairen Handel aber schon seit 32 Jahren und immer Hand in Hand mit den Gruppen der NEWI. Im Laufe der Zeit stiegen auch in der Neusser Bevölkerung, im Handel, in der Politik und in der Verwaltung zunehmend die Akzeptanz und das Interesse für fair gehandelte Waren.

Zu den Kriterien für die Vergabe der Auszeichnung Fairtrade Town gehört die Bildung einer unabhängigen und eigenständigen Steuerungsgruppe, die sich jetzt mit einem Flyer zur Fairtrade Stadt Neuss vorstellt. Neben den Mitgliedern aus den Bereichen Handel und Hotellerie arbeiten Vertreter*innen von Kirchen, Schulen, Eine-Welt-Gruppen, Verbraucherzentrale und von der Neusser Stadtverwaltung mit daran, Impulse für die faire Fortentwicklung der Stadt zu geben. Aus der Stadtgesellschaft wünscht sich die Steuerungsgruppe weitere Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen, der Gastronomie, Sportvereinen und sozialen Einrichtungen, damit der Handlungskatalog erweitert und eine noch größere Wirkung erzielt wird.

Die Faire Neuss-Schokolade

Am 10.03.2022 stellte die Steuerungsgruppe „Fairtrade Town Neuss“ gemeinsam mit dem Umweltdezernenten der Stadt Neuss, Dr. Matthias Welpmann, und der Leiterin des Amtes für Stadtgrün, Umwelt und Klima, Henrike Mölleken, mit der fair gehandelten Neusser Stadtschokolade das erste gemeinsame Produkt vor: Neuss-Schokolade - ’ne faire Sache! In den rot-weissen Stadtfarben ist sie ein leckeres Mitbringsel und ein starkes Signal für das städtische Engagement zu fairem Handel. Wenn man die Süßigkeit wendet, wechselt die farbliche Gestaltung der Seiten und es zeigen sich die Hansefarben weiß-rot. Ein freundliches Willkommen und wohlschmeckender Gruß aus der Fairtrade- und Hansestadt Neuss. Neben dem Einsatz als Werbeträger soll die Schokolade zukünftig auch an verschiedenen Verkaufsstellen zum Preis von 1 Euro erhältlich sein. Bisher gibt es sie nur an Eine-Welt-Verkaufsständen einiger Neusser Kirchengemeinden.

Im Schuber steckt eine 40 g Tafel Schokolade des Fairhandels-Unternehmens GEPA, das zu den Pionieren der Fair Trade-Bewegung zählt. Seit 1975 arbeitet die GEPA mit den Produzent*innen im globalen Süden partnerschaftlich zusammen für ein besseres Leben

Flyer zur Fairtrade Stadt Neuss