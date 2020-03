Die Ziele Mobilität

Veränderung des Modal Splits hin zu klimafreundlicher Mobilität und Stärkung alternativer Antriebe Energie

Ausbau der Erneuerbare Energien- und die Wärmeproduktion im Einflussbereich des Stadtkonzerns Bauen & Sanieren

Verbesserung der Energieeffizienz im Bestand und bei Neubauten hin zu Klimaneutralität, sowohl bei städtischen als auch privaten Gebäuden Klimabildung / Bürgerschaftliches Engagement

Förderung und Ausbau des Schwerpunktes Klimabildung und Intensivierung der Beteiligung von Neusser Bürgerinnen und Bürgern, NGOs, Unternehmen u.v.m.

Das Thema Klimaschutz ist in aller Munde. Immer mehr regelmäßig vorkommende Wetterereignisse wie Orkane in Deutschland, ungewöhnliche Waldbrände im Amazonas und Australien sowie Dürren und Fluten rund um die Welt zeigen uns, dass wir das Handeln nicht weiter hinauszögern können und wir gemeinsam an das Thema herangehen müssen. Wir alle können einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auch in Neuss.

Durch sämtliche Anfragen der Bürger*innen der Stadt Neuss, sowie der Fridays for Future Bewegung und das Interesse von Gewerbe/Industrie, wird klarer, dass Bürger*innen der Stadt Neuss immer mehr bereit sind, etwas zu tun. Damit jede Person in Neuss die Möglichkeit hat, ihre Ideen für sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen einzubringen, fasste der Rat der Stadt Neuss am 27.09.2019 einen Beschluss, um das aktuelle integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss (aus dem Jahr 2014) unter Beteiligung verschiedener Akteure bis Juni 2020 zu schärfen. Ziel ist die Klimaneutralität 2035 im Stadtgebiet.

Die Stadtverwaltung ist dabei, Maßnahmen zu erarbeiten. Die Projektgruppe der Stadtverwaltung war schon fleißig und hat sich mit Experten der verschiedenen Bereiche zusammengesetzt, um eine Liste von Maßnahmenvorschläge zusammen zu stellen. Auf dieser Seite können Sie die bisherigen Maßnahmenvorschläge aus dem Eckpunktepapier der Verwaltung (dieses wurde im Sonderausschuss am 11.10.2019 von der Verwaltung vorgestellt) einsehen. Für manche Maßnahmen ist eine kurze Beschreibung hinterlegt.

Die Maßnahmen