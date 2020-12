Die Corona-Regeln

Hier stehen die Regeln für die Corona-Zeit.

Damit weniger Menschen Corona bekommen.

Die Regeln heißen: Corona-Schutz-Verordnung.

In den Regeln steht zum Beispiel:

Sie müssen eine Maske tragen.

Das nennen wir: Masken-Pflicht.

Mehr Infos zur Masken-Pflicht in Leichter Sprache

Achtung:

Die Regeln ändern sich immer wieder.

Weil sich die Lage immer wieder ändert.

Zum Beispiel:

Wenn viele Menschen Corona haben,

dann gibt es mehr Regeln und Verbote.

Zum Beispiel:

Bars und Restaurants werden geschlossen.

Wenn weniger Menschen Corona haben,

dann gibt es weniger Regeln und Verbote.

Das sind die neuen Regeln seit

Dienstag, 1. Dezember 2020:

Alle Corona-Regeln vom November gelten weiter.

Und es kommen neue Regeln dazu:

Sie müssen eine Maske tragen bei der Arbeit .

Zum Beispiel: Im Amt oder in Unternehmen.

Ausnahme:

Wenn Sie 1,5 Meter Abstand halten.

Dann müssen Sie keine Maske tragen. in der Nähe von Geschäften .

Sie müssen auch draußen eine Maske tragen.

Auch wenn Sie 1,5 Meter Abstand halten.

Zum Beispiel: auf dem Grundstück vom Geschäft auf dem Parkplatz vom Geschäft und auf dem Weg zum Geschäft.

Es gibt Kontakt-Beschränkungen . Das heißt: Draußen in der Stadt dürfen sich Menschen treffen,

die zusammen wohnen .

Zum Beispiel: Eine Familie . Und diese Menschen dürfen

1 anderen Haushalt treffen .

Das heißt:

Höchstens 5 andere Personen,

die zusammen wohnen.

Zum Beispiel: Eine andere Familie . Ausnahme:

Kinder bis 14 Jahre zählen dabei nicht. Es gibt auch Ausnahmen für die Feier-Tage : Weihnachten: vom 23. Dezember 2020 bis 1. Januar 2021 Höchstens 10 Personen dürfen sich treffen.

Zum Beispiel: Freunde oder Familie. Ausnahme:

Kinder bis 14 Jahre zählen dabei nicht. Silvester: vom 31. Dezember bis 1. Januar

Böller und Feuer-Werke sind verboten.



Dienstag, 10. November 2020

Es gibt neue Regeln für Sport,

Konzerte und Aufführungen.

Erlaubt sind:

Einzel-Sport Das heißt:

Wenn Sie allein Sport machen.

Oder wenn höchstens 1 Person mit macht.

Und wenn Sie 2 Meter Abstand halten. Erlaubt ist dann zum Beispiel: Laufen und Joggen Leicht-Athletik Zum Beispiel: Springen und Werfen. Einzel-Gymnastik Tennis und ähnliches.

Sport mit Attest Wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Sie zum Sport schickt.

Damit Sie wieder gesund werden.

Zum Beispiel: Reha-Sport. Wichtig:

Sie brauchen dafür ein Attest

von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Sie müssen wenigstens 2 Meter Abstand halten.

Verboten ist Team- oder Kontakt-Sport . Zum Beispiel: Fußball oder Basketball.

Wenn Menschen zusammen Sport machen.

Zum Beispiel: im Fitness-Studio.

Das ist verboten.

Konzerte und Aufführungen ohne Publikum Zum Beispiel:

Wenn Konzerte übertragen werden im Fernsehen Radio und Internet.

Aber niemand vor Ort zusehen kann.

Das ist erlaubt.



Donnerstag, 5. November 2020

Man darf nachts von 23 bis 6 Uhr

keinen Alkohol verkaufen .

Das gilt auch für Liefer-Dienste .

Wochen-Märkte sind erlaubt.

Man darf Essen und Trinken verkaufen.

Und andere Sachen für das tägliche Leben.

Alle anderen Märkte sind verboten.

Musik-Unterricht ist erlaubt.

Die Musik-Schule von der Stadt Neuss

ist teilweise wieder geöffnet.

Seit Montag: 9. November 2020. Wichtig:

Prüfen Sie bitte, welche Kurse es gibt.

Und welche Kurse abgesagt wurden.

Montag, 2. November 2020

Seit 2. November gibt es neue Corona-Regeln.

Hier können Sie die Regeln lesen:

Hier sind die Regeln in Leichter Sprache:

Die Regeln gelten vom 2. bis 30. November 2020.

Sonntag, 1. November 2020

Masken-Pflicht in Neuss

Seit 1. November gibt es neue Regeln

für die Masken-Pflicht in Neuss.

Das heißt:

Sie müssen jetzt auch draußen eine Maske tragen.

Die Regeln gelten ab sofort:

auf den Haupt-Straßen in der Innen-Stadt

um den Haupt-Bahnhof bis zur Pierburg-Brücke

bis zur Pierburg-Brücke und in der Nähe von der Stadt-Halle.

Wichtig:

Wenn Sie dieses Schild sehen,

müssen Sie eine Maske tragen.

Hier können Sie die Regeln lesen:

Wichtige Regeln für alle Menschen

Es gibt Regeln für alle Bürger und Bürgerinnen.

Die Regeln sind immer wichtig.

Damit weniger Menschen Corona bekommen.

Die Regeln heißen: AHA + AL - Regeln.

Das ist die Abkürzung für:

A Abstand halten: wenigstens 1,5 Meter H Hände waschen A Alltags-Maske tragen + A Corona-Warn-App nutzen L Lüften: Fenster öffnen

Mehr Infos zu den AHA + AL - Regeln

Corona-Warn-App

App spricht man so: Äp.

Die Corona-Warn-App ist ein Programm für das Handy.

Sie können das Programm auf Ihr Handy speichern.

Dann zeigt das Programm Ihnen an,

wenn jemand in der Nähe Corona hat.

Was ändert sich ab 2. November?

Das ist bis 30. November 2020 geschlossen:

Kunst und Kultur:

Konzerte

Theater

Oper

Kino

andere Kultur-Veranstaltungen

Museen

Ausstellungen

Galerien

Schlösser

Burgen

und ähnliches.

Sport:

Sport-Anlagen

Fitness-Studios

Schwimm-Bäder

Sauna

und ähnliches.

Spielen:

Sie müssen auf Spiel-Plätzen eine Maske tragen.

Auch wenn Sie 1,5 Meter Abstand halten.

Ausnahme:

Kinder müssen keine Maske tragen.

Das ist bis 30. November 2020 geschlossen:

Spiel-Hallen

Spiel-Banken

Innen-Spiel-Plätze im Haus oder einer Halle

und andere Einrichtungen für die Freizeit.

Die Regeln gelten für drinnen und draußen.

Feiern und Tanzen:

Bars und Kneipen

Clubs und Diskos

und ähnliches.

Etwas unternehmen:

Freizeit-Parks

Zoos und Tier-Parks

Kinder-Bauernhof

Messen

Ausstellungen

Jahr-Märkte

Floh-Märkte

Weihnachts-Märkte

oder andere Märkte.

Ausnahme:

Wochen-Märkte sind erlaubt.

Wenn sie Essen und Trinken verkaufen.

Oder andere Sachen für das tägliche Leben.

Essen und Trinken

Das sind die Regeln für Lokale:

Zum Beispiel: In Restaurants.

Sie müssen 1,5 Meter Abstand halten .

Sie müssen die Regeln für Sauberkeit einhalten.

Zum Beispiel: Oft Hände waschen.

Lokale dürfen Essen und Trinken liefern.

Also das Essen nach Hause bringen.

Oder zum Abholen und Mitnehmen.

Wichtig:

Man darf nicht im Lokal essen oder trinken.

Und nicht in der Nähe von 50 Metern.

Das gilt für:

Restaurants

Imbiss

Kneipe

Café.

Ausnahme:

Das gilt nicht für:

Kantinen in Unternehmen

Mensa in der Schule oder Uni.

Einkaufen

Das sind die Regeln für Geschäfte:

Es dürfen weniger Menschen in die Geschäfte.

Erlaubt ist:

1 Person je 10 Quadrat-Meter Verkaufs-Fläche.

Alle müssen eine Maske tragen.

Alle müssen 2 Meter Abstand halten.

Die Regeln dazu stehen im

Einzel-Handels-Erlass NRW .

Mehr Infos

Wichtige Infos zum Corona-Virus stehen

auf der Internet-Seite vom Land NRW .

Die Infos sind in Alltags-Sprache.

