Wie kann ich mich schützen?

Hier stehen wichtige Regeln für die Corona-Zeit.

Damit Sie kein Corona bekommen.

Die Regeln heißen: AHA + AL - Regeln.

Das ist die Abkürzung für:

A Abstand halten: wenigstens 1,5 Meter H Hände waschen A Alltags-Maske tragen + A Corona-Warn-App nutzen L Lüften: Fenster öffnen

Mehr Infos zu den AHA + AL - Regeln

Die Corona-Warn-App

App spricht man so: Äp. Die Corona-Warn-App ist ein Programm für das Handy. Sie können das Programm auf Ihr Handy speichern. Dann zeigt das Programm Ihnen an, wenn jemand in der Nähe Corona hat.

Mehr Infos zur Corona-Warn-App

Mehr Infos

Hier finden Sie alle Regeln für die Corona-Zeit.

Die Regeln heißen: Corona-Schutz-Verordnung.

Corona-Schutz-Verordnung lesen

Achtung:

Die Regeln ändern sich immer wieder.

Weil sich die Lage immer wieder ändert.

Zum Beispiel:

Wenn viele Menschen Corona haben,

dann gibt es mehr Regeln und Verbote.

Wenn weniger Menschen Corona haben,

dann gibt es weniger Regeln und Verbote.

Wichtige Infos zum Corona-Virus stehen

auf der Internet-Seite vom Land NRW .

Die Infos sind in Alltags-Sprache.

Wir helfen Ihnen gerne.

Wenn Sie Fragen haben.

Telefon-Nummer:

0 21 31 - 90 01

oder:

0 21 31 - 90 90 90