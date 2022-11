Beratung und Hilfe bei Sucht für Familien und Fach-Leute

Sucht ist ein tägliches Problem.

Es betrifft uns alle.

Alle können nach etwas süchtig werden.

Zum Beispiel:

Drogen

Alkohol

Zigaretten

Medikamente.

Es gibt auch süchtiges Verhalten.

Zum Beispiel: Die Fernseh-Sucht.

Oder die Sucht nach Einkaufen.

Wir wollen Jugendliche vor Sucht schützen.

Wir wollen ihre Gesundheit verbessern.

Sie sollen sich gut und stark fühlen.

Sie sollen selbst gute Entscheidungen treffen.

Wir helfen ihnen dabei.

Wir wollen mit den Menschen über Sucht reden.

Damit alle die Gefahren im Alltag kennen.

Damit alle sich vor Sucht schützen können.

Fach-Stelle für Sucht-Prävention,

Ermutigungs-Pädagogik

und Potential-Förderung

Die Abkürzung dafür ist: SEP.

Es gibt eine Fach-Stelle für Sucht-Prävention.

Prä-ven-tion bedeutet: Vorsorge.

Sucht-Prävention heißt also:

Sich schützen, damit man nicht süchtig wird.

Damit man glücklich leben kann ohne Drogen.

Ermutigungs-Pädagogik

Das heißt: In der Erziehung Mut machen.

Jugendlichen helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Potential-Förderung

Das heißt:

Wir überlegen, was der Jugendliche gut kann.

Wir helfen dabei, eigene Stärken zu nutzen.

Die Fach-Stelle ist für Jugendliche und Eltern.

Und alle, die Kindern und Jugendlichen helfen.

Zum Beispiel: Fach-Leute aus Kitas und Schulen.

Was wir tun

Wir helfen zum Beispiel:

Kindern und Jugendlichen

Eltern und Familien

Schülern und Schüler-innen

Fach-Leuten bei ihrer Arbeit

Zum Beispiel:

Erziehern und Erzieher-innen.

Oder Lehrern und Lehrer-innen.

Schüler-Kurse

Es gibt bei uns Kurse für Schüler und Schülerinnen.

Sie lernen hier, wie sie sich vor Sucht schützen können.

Wir wollen ihnen Mut machen und ihre Stärken erkennen.

Sie können sich eigene Ziele für die Zukunft überlegen.

Arbeit mit Fach-Leuten

Wir helfen Fach-Leuten bei ihrer Arbeit.

Zum Beispiel: Wir beraten Sie bei Fragen zur Sucht.

Wenn Sie Infos für Ihre Arbeit brauchen.

Sie bekommen von uns Infos für Jugendliche.

Es gibt auch Kurse für Fach-Leute.

Sie lernen dort, wie sie anderen helfen können.

Das ist wichtig für Fach-Leute:

Jugendliche ernst nehmen

Respekt zeigen

Mut machen.

Familien-Beratung

In der Fach-Stelle rufen viele Eltern an.

Sie erzählen, dass ihr Kind Drogen nimmt.

Sie wollen Hilfe, damit das Kind damit aufhört.

Manchmal gibt es Probleme in der Familie.

Oder der Jugendliche hat Probleme in der Schule.

Es gibt bei uns eine Beratung für Familien.

Wir helfen Ihnen bei Problemen mit Sucht.

Wir laden oft die ganze Familie zur Beratung ein.

Die Familien-Beratung kann über 10 Termine verteilt sein.

Wir reden mit der Familie über ihre Probleme.

Wir wollen zusammen Lösungen finden.

Wir überlegen neue Verhaltens-weisen.

Also: Wie kann man sich bei Problemen verhalten.

Wir geben den Familien Infos und Tipps.

Sie müssen in der Familie Hausaufgaben machen.

Das heißt zum Beispiel:

Sie machen Vereinbarungen in der Familie:

Wie Sie sich verhalten wollen.

Wie Sie miteinander leben wollen.

Sie probieren neue Verhaltens-weisen aus.

Das ist wichtig für die Familien:

Alle haben eigene Grenzen: Was sie tun können oder wollen.

Alle in der Familie sind gleich viel wert.

Das ist wichtig für die Eltern:

an den Jugendlichen glauben.

Mut machen und loben.

Jugend in Zukunft

Das ist eine Beratung für Jugendliche.

Sie bekommen hier Infos zum Thema Sucht.

Sie können von ihren Erfahrungen erzählen.

Zum Beispiel: Wenn ihre Freunde Drogen nehmen.

Sie sollen über ihr Leben und ihre Zukunft nachdenken.

Bei der Beratung machen viele Jungen mit.

Sie können Ziele für ihre Zukunft überlegen.

Wir machen ihnen in den Gesprächen Mut.

Wir zeigen ihnen, was sie erreichen können.

Die Familie kann zur Familien-Beratung.

Der Jugendliche muss zur Beratung Jugend in Zukunft.

Wir suchen mit den Jugendlichen nach Lösungen.

Wenn sie Probleme in der Schule oder Arbeit haben.

Oder wenn sie persönliche Probleme haben.

Es gibt auch Hilfen bei Bewerbungen für eine Arbeit.

Oder beim Vorbereiten für ein Vorstellungs-Gespräch.

Wir helfen den Jugendlichen auch Anträge stellen.

Wir helfen ihnen im Amt oder auch vor Gericht.

Jungen haben öfter Probleme mit Sucht.

Zum Beispiel: mit Alkohol und Drogen.

Weil sie oft wenige Vorbilder haben.

Wir helfen den Jungen bei Problemen.

Das ist wichtig:

Wir wollen Jugendlichen Mut machen .

. Wir lassen sie Verantwortung übernehmen .

. Wir reden über die Fragen vom Jugendlichen.

vom Jugendlichen. Wir sind für sie Vertrauens-Personen.

Fach-Stelle für Sucht-Prävention,

Ermutigungs-Pädagogik

und Potential-Förderung (SEP)

Oberstraße 97

Eingang Hymgasse

41460 Neuss

Im Internet: www.drogenberatung-neuss.de

Bitte machen Sie einen Termin bei uns:

Petra Krauß

Telefon: 0 21 31 - 90 51 82

E-Mail: petra.krauss@stadt.neuss.de

Wolfgang Wohlfart

Telefon: 0 21 31 - 90 58 80

E-Mail: wolfgang.wohlfart@stadt.neuss.de

Infothek

Es gibt eine Infothek in der Fach-Stelle.

Bei der Info-Stelle gibt es zum Beispiel:

Info-Hefte

Fach-Bücher

Infos für die Arbeit.

Wir helfen Ihnen gerne.

Wenn Sie Fragen haben.

Oder Hilfe brauchen.