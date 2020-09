Lotsenpunkt Furth & Stadionviertel

Im Augustinus Memory-Zentrum auf der Steinhausstraße ist jetzt ein weiterer Lotsenpunkt eröffnet worden. Nach dem Beschluss des Sozialausschusses im Jahr 2016 zum flächendeckenden Aufbau von insgesamt zehn „Lotsenpunkten“ in der Stadt haben von 2017 bis 2019 bereits sieben Standorte ihre Arbeit aufgenommen. Mit dem Lotsenpunkt in der Nordstadt wurde jetzt die achte Beratungsstelle dieser Art in Neuss eröffnet. Bürgermeister Reiner Breuer freute sich, „dass mit dem Memory Zentrum eine vielfach bekannte und bereits etablierte Einrichtung, die sich die gute stationäre und ambulante Versorgung von Menschen mit Demenz, als auch deren Angehörigen, zum Ziel gesetzt hat,“ als Lotsenpunkt für die südliche Furth und das Stadionviertel hinzugekommen ist.

Das St. Augustinus Memory-Zentrum zeichnet sich durch seine hohe Vernetzungskompetenz, Fachlichkeit und sein großes Engagement aus. Es ist bereits eine vielfach bekannte und etablierte Einrichtung, die sich die gute stationäre, wie auch ambulante Versorgung von Menschen mit Demenz, als auch deren Angehörigen, zum Ziel gesetzt hat. Das Konzept des Hauses sieht einen intensiven Austausch mit dem Stadtteil und seinen Bewohnern vor, weshalb das Haus auch ganztägig offen ist. Mit vielen Angeboten im Bereich Unterhaltung, Feste, Sportangebote und der Möglichkeit im Zentrum zu Essen, soll das Haus explizit auch Anlaufstelle für Bewohner des Stadtteils sein. Mit dieser bereits vorhandenen Präsenz im Quartier und der Ausrichtung des Wirkungsradius auf den ebenfalls sehr hochaltrigen Stadtteil Stadionviertel und der Morgensternsheide kann dabei besonders der Neusser Nord-Westen von dem Angebot profitieren.

Lotsenpunkte sollen Hilfestellung für alle älteren Menschen bieten, sich zu vernetzten, aus erlebter Einsamkeit herauszufinden und länger unabhängig im eigenen Zuhause zu leben. Der Lotsenpunkt im Memory Zentrum befindet sich auf der Steinhausstraße 40 im Stadionviertel.