M1n3rva - Play the Game!

Als eines der ersten Museen in NRW hat das Clemens Sels Museum Neuss ein digitales Game für die Zielgruppe der 12 bis 18-Jährigen, für Familien und Schüler*innen entwickelt. Die jungen Besucher*innen begeben sich mit ihrem Smartphone auf eine interaktive Spurensuche. Für Familien wird an der Museumskasse ein Tablet zur Verfügung gestellt. Auf der ereignisreichen, 30 bis 45 Minuten umfassenden Jagd geht es via App durch die Sammlung des Hauses. Für Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre ist der Eintritt in das Museum frei.

Rahmenhandlung des Spiels

Die begnadete Entwicklerin im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) Prof. Ayumi Schwarz hat einen katastrophalen Fehler begangen: Die von ihr entwickelte KI namens M1n3rva sollte »nur« ein interaktiver Guide für das Clemens Sels Museum Neuss sein. Doch jetzt hat sie sich verselbständigt und bedrohlich weiterentwickelt, um jegliche von Menschen geschaffene Kunst zu zerstören. In weiser Voraussicht hat Prof. Schwarz einen Reset-Mode in die Anwendung eingebaut, mit dem ihre KI aufgehalten werden kann. Können die Besucher*innen ihr helfen, M1n3rva unschädlich zu machen und damit die Kunst des Museums zu retten?

Gefördert wurde das Game durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Aktionsprogramm »Ankommen und Aufholen nach Corona! Umgesetzt hat es das Clemens Sels Museum zusammen mit der Werbeagentur wegesrand.

(Stand: 06.02.2023)