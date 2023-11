Martinsumzüge in Neuss

In den vergangenen Wochen haben die Kinder der Neusser Grundschulen und Kindertagesstätten wieder fleißig an ihren Laternen gebastelt. Diese werden nun während der Martinsumzüge rund um den Martinstag am 11. November präsentiert. Alle Termine finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Wichtig: Bitte informieren Sie sich vor der Teilnahme an einem Martinszug beim Veranstalter über die jeweils vor Ort geltenden Regelungen oder Einschränkungen. Viele der Martinszüge sind lediglich für Kinder und deren Erziehungsberechtigte sowie Mitarbeiter*innen der jeweiligen Kitas, Schulen oder anderen Einrichtungen zugänglich.

Datum Stadtteil Uhrzeit Veranstalter 02.11.2023 Barbaraviertel 17:30 St. Martinskomitee Barbaraviertel 02.11.2023 Weissenberg 17:30 Städt. Kath. Bekenntnisgrundschule Leoschule 03.11.2023 Reuschenberg 17:00 KiTa St. Hubertus 03.11.2023 Gnadental 17:00 Bürger- u. Heimatverein Neuss Gnadental e.V. 03.11.2023 Furth 17:00 AWO Römerkita 04.11.2023 Schlicherum 18:00 Kameradschaftliche Vereinigung Schlicherum 1927 e.V. 06.11.2023 Weissenberg 17:30 DRK KiTa Nordstern + DRK KiTa Zauberwald 06.11.2023 Weissenberg 17:30 Kath.Kita St. Josef 06.11.2023 Weckhoven 18:15 Ev. Jugendzentrum für Kinder "Friedericke Fliedner" 06.11.2023 Hoisten 17:00 Kath. Kita St. Peter/Hoisten 07.11.2023 Weckhoven 17:30 LuKiTa "Kyburgzwerge" + "Erftfrösche" 07.11.2023 Grefrath 17:30 St. Martins-Komitee Grefrath 07.11.2023 Derikum 17:30 St. Andreas Schützenbruderschaft 07.11.2023 Furth-Nord 17:00 Lebenshilfe Neuss gGmbH Familienzentrum Marienburg 07.11.2023 Reuschenberg 17:00 Ev. Tageseinrichtung "Kinderwelt" 07.11.2023 Stadionviertel 17:00 Ev. Familienzentrum Einsteinstraße 07.11.2023 Furth 17:30 Kath. Familienzentrum Christ König 07.11.2023 Grimlinghausen 17:00 Ev. Tageseinrichtung "Entdeckerland" 08.11.2023 Innenstadt 17:30 Kita Farbenwelt 08.11.2023 Furth 17:15 KGS Burgunderschule 08.11.2023 Grimlinghausen 17:00 Kath. Kita St. Cyriakus 08.11.2023 Furth 18:00 LuKiTa Wetterhäuschen 08.11.2023 Dreikönigenviertel 16:45 Martins Komitee Dreikönigenviertel 08.11.2023 Uedesheim 17:30 St. Martins Komitee Uedesheim 08.11.2023 Norf 17:00 LuKiTa "Lessingplatz" 08.11.2023 Rosellen 17:00 Kath. Kindertagesstätte St. Peter Rosellen 08.11.2023 Stadionviertel 17:15 Görresschule 08.11.2023 Allerheiligen 17:30 Kita Räuberhöhle & Kita Zauberhügel 08.11.2023 Reuschenberg 17:30 GGS Albert-Schweitzer-Schule 09.11.2023 Grimlinghausen 17:00 Familienzentrum Sonnenblume 09.11.2023 Holzheim 17:30 St. Martinkomitee Holzheim 09.11.2023 Reuschenberg 17:00 Rhein Kreis Neuss Michael-Ende-Schule 09.11.2023 Weckhoven 17:00 DRK KiTa Am Hummelbach 09.11.2023 Rosellerheide 17:15 Ev. Tageseinrichtung "Föhrenstraße" 09.11.2023 Norf 18:00 St. Andreas Schützenbruderschaft 09.11.2023 Gnadental 17:15 Familienzentrum Regenbogen 09.11.2023 Weckhoven 17:30 Familienzentrum Weckhoven (Kindertagesstätte) 09.11.2023 Innenstadt 17:15 St. Martins-Komitee Neuss-Altstadt e.V. 10.11.2023 Hoisten 17:15 St. Martins-Komitee Neuss-Hoisten 10.11.2023 Rosellen 18:00 Heimatverein Rosellen 10.11.2023 Weckhoven 17:30 St. Martins-Komitee Neuss-Weckhoven e.V. 10.11.2023 Selikum 17:15 Freundeskreis Selikumer St. Martinszug 10.11.2023 Vogelsang 17:30 Kita St. Thomas Morus 10.11.2023 Grimlinghausen 17:00 Bürger-Schützenverein Neuss Grimlinghausen von 1855 e.V. 10.11.2023 Furth 17:00 Gemeinschaftsgrundschule Die Brücke 10.11.2023 Dreikönigenviertel 17:15 Kath. Kindergarten Heilige Drei Könige 11.11.2023 Holzheim 16:40 Kath. Kirchengem. St. Martinus 11.11.2023 Speck/Wehl/Helpenstein 17:30 Martinskomitee Speck/Wehl/Helpelnstein 11.11.2023 Rosellerheide/Neuenbaum 17:15 Schützenbruderschaft St. Peter und Paul 1879 e.V. 11.11.2023 Allerheiligen 17:00 St. Peter Schützenbruderschaft 11.11.2023 Innenstadt 17:15 KiTa St Quirin 11.11.2023 Elvekum 17:30 St. Martinskomitee Elevkum 11.11.2023 Furth 17:00 St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth 13.11.2023 Furth 17:30 Kindertagesstätte Arche Noah 13.11.2023 Vogelsang 18:00 AWO Kita "Lange Hecke" 13.11.2023 Pomona 17:00 Lebenshilfe Neuss gGmbH 13.11.2023 Erfttal 17:30 Bürger- u. Schützenverein Neuss-Erfttal 1973 e.V. 14.11.2023 Furth 17:00 Kita "Die Weltentdecker"

Stand: 25. Oktober 2023