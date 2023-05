Mit Virtual Reality die digitale Kompetenz stärken

Marie Batzel, Direktorin der VHS Neuss, weiß: „Die gesellschaftlichen und strukturellen Herausforderungen des heutigen, digitalen Alltags wachsen stetig. Daher ist es wichtig, alle Altersgruppen abzuholen und das Verständnis sowie den Umgang mit digitalen Tools zu stärken.“ Mit dem laufenden Projekt „Neue Perspektiven. Virtual Reality in der Erwachsenenbildung“ setzt die VHS den Fokus auf die Digitalkompetenz der Neusserinnen und Neusser, speziell auf die der älteren Zielgruppen – und wird dabei unterstützt: Das Projekt ist eines von 27 innovativen Weiterbildungsprojekten in NRW, das vom Landesministerium für Kultur und Wissenschaft aus dem neuen „Innovationsfonds für die Weiterbildung“ gefördert wird. In diesem Rahmen stehen insgesamt rund eine Million Euro Fördergelder zur Verfügung. Das Projekt der VHS Neuss wird mit 25.800 Euro unterstützt.

Digital unterwegs – im Alltag und Unterricht

Im Rahmen des Projektes sollen vermehrt VR-Brillen im VHS-Unterricht genutzt werden. Außerdem soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Altersklassen nahegebracht werden, wie digitale Tools im Alltag sowie im Unterricht genutzt werden können. Das Projekt schließt damit direkt an das 2021 durch den Innovationsfond geförderte VHS-Projekt „Wir ermöglichen Lernen – online und analog“ an.