Mittelstandsforum

Die Entwicklung Israels vom agrarwirtschaftlichen Schwellenland zur Hightech-Nation ist Schwerpunkt des nächsten Neusser Mittelstandforums am Dienstag, 9. März 2020, 19 Uhr. Grisha Alroi-Arloser, Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer aus Tel Aviv, geht im Forum der Sparkasse Neuss, Michaelstraße 65, auf die äußerst aktive Start-Up-Szene ein und erläutert, warum das Silicon Wadi als attraktive Alternative zu Silicon Valley gilt.

Viele große internationale Unternehmen, auch deutsche Konzerne nutzen bereits das israelische Start-Up- und Innovationspotenzial und haben Forschungs- und Entwicklungscenter in Israel eröffnet. Ihr Blick richtet sich auf disruptive Technologien und Geschäftsmodelle. Bei immer kürzer werdenden Halbwertzeiten von Innovationen sieht auch der Mittelstand, dass sich nicht jede Weiterentwicklung allein auf die eigene Innovationskraft stützen kann. Bisher wird aber von mittelständischen Unternehmen die Chance zum internationalen Austausch von Wissen noch wenig genutzt.

In der anschließenden Podiumsdiskussion mit dem Referenten, Joachim Rother von der Bertelsmann Stiftung und dem Mönchengladbacher Unternehmer Hans Peter Schlegelmilch wird das Thema praxisorientiert weiter vertieft. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben im Anschluss Gelegenheit, im Plenum zu diskutieren und diese Diskussion im lockeren Rahmen bei einem Get-Together fortzusetzen.

Um Anmeldung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de wird gebeten. Da die Veranstaltung gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, der Stadt Krefeld, der Stadt Mönchengladbach, dem Rhein-Kreis-Neuss und der Startupnation to Mittelstand veranstaltet wird, richtet sie sich neben der Neusser Wirtschaft auch an interessierte Unternehmer der Region.

>>> Hier geht's zur Einladung und zum Anmeldeformular <<<