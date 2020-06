Konzert wird gestreamt

Die Gewinner der Deutschen Schallplattenkritik 2018 - Monsieur Doumani - spielen am Sonntag, 21. Juni 2020, ab 19 Uhr live aus der zypriotoischen Hauptstadt Nikosia für Neuss. Das Trio sollte ursprünglich im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Acoustic Concerts“ am 5. April in Neuss auftreten. Das Konzert musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Zahlreiche Abonnentinnen und Abonnenten verzichteten auf eine Rückerstattung der Ticketpreise, was ein Engagement in neuem Rahmen möglich machte. Das Konzert wird über YouTube live gestreamt und kann von allen Interessierten kostenlos verfolgt werden. Der Link zum Konzert wird in den nächsten Tagen hier veröffentlicht.

Die mehrfach preisgekrönte Gruppe Monsieur Doumani wurde 2011 in der zypriotischen Hauptstadt Nikosia gegründet. Antonis Antoniou (Tsouras, Gesang), Demetris Yiasemides (Posaune, Flöte, Gesang) und Andys Skordis (Gitarre, Gesang) haben unterschiedliche musikalische Hintergründe. Hauptinspirationsquelle ist jedoch die zypriotische Tradition auf verschiedenen Ebenen. Monsieur Doumani kreiert mit unverwechselbarem Stil zypriotische Lieder, die sich von der heutigen zypriotischen Gesellschaft sowie von den unsicheren Verhältnissen unserer Zeit inspirieren lassen. Die Gruppe ist weltweit bei Festivals, Konzerten und Radiosendern gefragt.

Monsieur Doumanis drittes Studioalbum „Angathin“ erhielt 2018 den renommierten Preis der deutschen Schallplattenkritik in der Kategorie „Weltmusik“ und erreichte die Spitze der World Music Charts Europe. Andere Auszeichnungen waren der „Critics Award“ bei den „Andrea Parodi World Music Awards“ 2018 und die Nominierung in der Kategorie „Beste Gruppe“ bei den „Songlines Music Awards“ 2016 und 2019. *