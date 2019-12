Musikschule Neuss stellt neue Kita-Kooperation vor

„Kindern ein Lächeln geben“, so heißt das Motto des 2013 gegründeten Vereins Himmelblaue Traumfabrik e.V., der sich über Spenden finanziert. Seit fünf Jahren finanziert dieser Verein bereits ein musikalisches Förderprogramm mit der Musikpädagogin Kristin Susan Catalán in der Evangelischen Tageseinrichtung für Kinder Friederike-Fliedner in Neuss-Weckhoven. Durch eine neue Kooperation mit der Musikschule der Stadt Neuss konnte diese Frühförderung jetzt weiterentwickelt und auch auf die Kita Zauberhütte in Weckhoven ausgeweitet werden. Durch die Integration der musikalischen Förderung in den Kita-Alltag können alle Kinder davon profitieren.

Beide Kitas sind jetzt, finanziert durch die Himmelblaue Traumfabrik, Teil des landesweiten Programms „Kita und Musikschule“ und können so von den Erfahrungen sowie Strukturen des Landesverbands der Musikschulen (LVdM) profitieren, der „Kita und Musikschule“ gerne an weiteren Kitas etablieren möchte.

Für Kristin Susan Catalán, die als Fachleiterin des Elementarbereichs der Musikschule an der Ausweitung derartiger Projekte arbeitet, ist eine Kooperation wie in Weckhoven ein besonderer Gewinn. Sie führt das Projekt an den Kitas selber mit großer Freude durch und weiß das Engagement der Himmelblauen Traumfabrik zu schätzen. Für die meisten Kitas ist es nicht möglich, das Programm „Kita und Musikschule“ selbst zu finanzieren und das obwohl den Kita-Leitungen die Wirkung von Musik für Kinder bewusst ist und sie die Unterstützung der Musikschule zu schätzen wissen.

Das Programm „Kita und Musikschule“ setzt nicht nur bei der Arbeit mit den Kindern an, sondern möchte auch nachhaltig die Musik in den Einrichtungen verankern. Deshalb ist die Integration der Musik im Alltag ein wichtiger Aspekt, sowie die Fortbildung der beteiligten Akteure. Besonders erfreulich ist aber, dass die Zusammenarbeit nun schon über so eine lange Zeit funktioniert und Früchte trägt, inzwischen konnten Erzieherinnen, Musikpädagogin und Kinder eine intensive Beziehung zueinander aufbauen. Catalán begrüßt, dass nun auch die Kita Zauberhütte mit in das Projekt eingestiegen ist. Das erste Kennenlernen mit dem Kita-Team und den Kindern verlief hervorragend und inzwischen hat sich auch hier ein Rhythmus und eine positive Zusammenarbeit etabliert.