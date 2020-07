Erfreulicherweise konnte 2018 die bundesweit einmalige Sammlung zum Werk von Wilhelm Teuwen im Clemens Sels Museum Neuss aufgrund der überaus großzügigen Schenkung von acht Gemälden durch die Erben des Künstlers nochmals ergänzt werden. Das Museum verfügt nun über eine einzigartige Sammlung, die alle Gattungsbereiche des Künstlers umfasst.



Die aktuelle Ausstellung im Grafischen Kabinett präsentiert der Öffentlichkeit nun erstmals die neue Schenkung. Damit bietet diese Ausstellung nach der großen Ausstellung zum 100. Geburtstag von Teuwen im Jahre 2008 im Clemens Sels Museum Neuss und somit nach langer Zeit wieder einen intimen Einblick in das Schaffen des Künstlers. Die Gemälde, die um mythologische wie religiöse Themen kreisen, werden gemeinsam mit ausgewählten Werken auf Papier mit vergleichbaren Motiven präsentiert. Sie ergänzen durch ihre von der Linie geprägte Formsprache die malerischen Bildfindungen der Gemälde.



Museumsdirektorin Dr. Husmeier-Schirlitz eröffnete die Ausstellung „Mythos und Symbol - Neue Werke des Campendonk-Schülers Wilhelm Teuwen“ am 9. Juli 2020 im Grafischen Kabinett.



Als Begleitprogramm zur Ausstellung werden außerdem zwei Führungen am Mittwoch, 19. August 2020, und am Mittwoch, 26. August 2020, jeweils um 15.30 Uhr angeboten. Zudem findet am Donnerstag, 3. September 2020, um 13 Uhr eine Kunstpause zu „Mythos und Symbol - Neue Werke des Campendonk-Schülers Wilhelm Teuwen“ statt.