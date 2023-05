In der Woche vom 16. bis 22. September 2023 wird sich in Neuss wieder alles um ein Thema drehen: Nachhaltige Mobilität. Die Stadt Neuss nimmt auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss an der Europäischen Mobilitätswoche teil. In diesem Zeitraum steht das Thema nachhaltige Mobilität im Fokus und wird durch zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen gefördert. Dabei sind Groß und Klein gefragt: So nehmen in diesem Jahr 13 Neusser Kindergärten an der Aktion „Spielwege statt Gehwege“ teil und verwandeln triste Bürgersteine in bunte Spielwege. Das ganze Programm wird im Sommer vorgestellt.

Die Europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Bereits seit 2002 findet sie jährlich statt. Die Kampagne wirbt für nachhaltige Mobilität in Städten und Gemeinden europaweit und bringt diese den Bürgerinnen und Bürgern näher.