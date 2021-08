Nachhaltige Unternehmen

Im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit bietet das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss einen Informationsabend zu den Themen Energieeffizienz, Ressourcenschonendes Wirtschaften und Elektromobilität an. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 7. September 2021, um 18 Uhr im Neusser Zeughaus statt.



Der Oberbegriff „Nachhaltigkeit“ umfasst vielfältige Aspekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Betrachtet man die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen fallen hierunter auch „Erneuerbare Energien“ und „Maßnahmen zum Klimaschutz“, genau wie „gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum“. Neben individuellen Beratungsgesprächen und Fachvorträgen wird an diesem Abend erörtert, wie sich die einzelnen Ziele im Rahmen der Nachhaltigkeit miteinander verbinden lassen, so dass ein erfolgreich umgesetzter Klimaschutz auch zu Erfolgen im eigenen Betrieb führen kann. Mit den Stadtwerken Neuss, der Effizienz-Agentur NRW, der NRW.Bank, der Zenit GmbH und der IHK Mittlerer Niederrhein stehen den Teilnehmenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung, die unter anderem auch die Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes näher beleuchten.



Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich und über das hier abrufbare Anmeldeformular oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de möglich. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 31.08.2021, Kro)