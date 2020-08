Die Restarbeiten an den Straßen im Dreikönigenviertel schreiten weiter voran. Die Kanalbauarbeiten in den Kreuzungsbereichen Bergheimer-, Dreikönigen- und Schillerstraße sowie Bergheimer-, Kant- und Eichendorffstraße sind bereits abgeschlossen. Nun erhält die Kreuzung Jülicher Straße / Schorlemerstraße eine neue Fahrbahndecke.

Hierzu wird ab Montag, 14. September 2020, die Kreuzung für die Asphaltarbeiten im gesamten Kreuzungsbereich bis voraussichtlich zum 20. September voll gesperrt. In diesem Zeitraum wird die Asphaltdeckschicht inklusive der Fahrbahnmarkierungen im gesamten Kreuzungsbereich erneuert sowie Arbeiten an den vorhandenen Schächten durchgeführt. Der gesamte Bereich rund um die Kreuzung muss deshalb großräumig über die ausgeschilderten Umleitungen umfahren werden. Der Individualverkehr wird dafür aus Fahrtrichtung Hauptbahnhof / Gielenstraße über die Rheydter Straße, Konrad-Adenauer-Ring, Steubenstraße, Weberstraße (Achtung: Durchfahrtshöhe von 3,40 m!), An der Obererft, Nordkanallallee umgeleitet. Der Verkehr aus der Innenstadt fährt die Bergheimer Straße bis zum Konrad-Adenauer-Ring stadtauswärts. Aus Fahrrichtung Autobahn A57 führt die Umleitung rechts über Konrad-Adenauer-Ring, Steubenstraße, Weberstraße, An der Obererft, Nordkanallallee oder links über Konrad-Adenauer-Ring, Rheydter Straße und Gielenstraße.

Die Buslinien 842, 858 der Stadtwerke Neuss fahren ebenfalls in dieser Zeit eine veränderte Route: Die 842 wird über die Deutsche Straße, Preußenstraße, Konrad-Adenauer-Ring, Jülicher Landstraße stadteinwärts geführt. Danach normaler Linienweg über Saarstraße. Dadurch entfallen die Haltestellen Tillmannstraße (Ersatz-Haltestelle Krurstraße) und Kantstraße (Ersatz-Haltestelle Jülicher Landstraße). Eine Zusatzhaltestelle word am Lukaskrankenhaus in der Nähe des Haupteingangs auf der Preußenstraße eingerichtet.

Die Umleitung der Buslinie 858 in Richtung Grevenbroich führt über die Bergheimer Straße, Steubenstraße und Konrad-Adenauer-Ring, danach den Linienweg Jülicher Landstraße Richtung A46. Die Haltestellen Friedrich-Ebert-Platz 3 (Ersatz-Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz 1), Kantstraße, Jülicher Landstraße, Polizeibehörde (Verweis auf Haltestelle Moselstraße) entfallen. In Richtung Stadthalle werden die Busse über den Konrad-Adenauer-Ring, Steubenstraße, Weberstraße bis Weingartstraße geführt. Danach fahren sie den normalen Linienweg über die Friedrichstraße. Die Haltestellen Polizeibehörde 4 (Ersatz-Haltestelle Polizeibehörde 2), Jülicher Landstraße und Kantstraße, entfallen.

Voraussichtlich am Montag, 21. September 2020, wird der Kreuzungsbereich wieder für den Verkehr freigegeben.

Ausführliche Informationen stehen unter www.baustellenradar-neuss.de.