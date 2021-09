Neue Wasserleitungen in Holzheim

Die Kreiswerke Grevenbroich erneuern in den kommenden zwölf Monaten die Trinkwasserleitungen in Holzheim. In drei Bauabschnitten werden die Leitungen auf der Maximilianstraße, Bahnhofstraße, Pannestraße und auf dem Kreitzweg modernisiert.



Von September bis Dezember 2021 beginnt die Baumaßnahme zunächst auf der Maximilianstraße und der Bahnhofstraße (zwischen Bahnhof Holzheim und Maximilianstraße), im zweiten Bauabschnitt folgen Baumaßnahmen auf der Bahnhofstraße in Löveling. Für die Zeit bis April 2022 werden die Straßen deshalb zur Einbahnstraße. Umleitungen sind großräumig ausgeschildert.



Auswirkungen auf den ÖPNV:

Betroffen von der Baumaßnahme sind die Linien 843, NE2 und NE3 der Stadtwerke Neuss. In Fahrtrichtung Grefrath führt die Umleitung nach der Haltestelle „Poststraße“ über Martinstraße, Hauptstraße, Bahnhofstraße und Kreitzweg. Ab der Kreuzung Kreitzweg / Kreitzer Straße folgen die Busse dann wieder ihrem regulären Linienweg. Die Haltestellen „Kreitzer Straße“, „Lövelinger Straße“, „Holzheim Bahnhof“, „Martinstraße“ und „Nordstraße“ können für die Dauer der Maßnahme nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen sind wie folgt eingerichtet: Die Haltestelle „Kreitzer Straße“ wird an die Kreuzung Kreitzer Straße / Kreitzweg verlegt. Die Haltestelle „Holzheim Bahnhof“ befindet sich in Höhe des Kreitzweg 9. Die Ersatzhaltestelle „Martinstraße“ befindet sich in unmittelbarer Nähe der bisherigen Haltestelle auf der Martinstraße (Ecke Poststraße). In Fahrtrichtung Innenstadt fahren die Busse ihren regulären Linienweg. Alle Haltestellen werden hier wie gewohnt angefahren.







Im dritten Bauabschnitt von Mai 2022 bis September 2022 werden schließlich die Pannstraße, der Kreitzweg und die Bahnhofstraße (zwischen Pannestraße und Kreitzweg) mit neuen Wasserleitungen versehen. Dieser Bauabschnitt wird unter der normalen Verkehrsführung abgewickelt.



Alle Informationen zur Baumaßnahme können im städtischen Baustellenradar unter www.baustellenradar-neuss.de abgerufen werden.



(Stand: 15.09.2021, Kro)