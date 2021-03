Neue Website des Clemens Sels Museums Neuss

#closedbutactive ̶ Auch hinter geschlossenen Türen kann sich viel tun. So arbeitete das Clemens Sels Museum Neuss in den vergangenen Monaten mit Hochdruck an der Entwicklung und Umsetzung einer neuen Website für das Haus und seine Dependancen. Mitverantwortlich für den neuen Look zeichnet sich Tobias Wolf von www.wirsindcarlo.de als Interface Designer und Webentwickler. Seit Montag präsentiert sich nun das Museum auf www.clemens-sels-museum-neuss.de seinen Besucherinnen und Besuchern nicht nur in einem ansprechenden und neuen Design, sondern ermöglicht rund um die Uhr einen Zugang zu allen aktuellen Informationen zum Haus und seinen Angeboten. Für den Neustart der Website stand Benutzungsfreundlichkeit an erster Stelle. „Wir sind nach dem Grundsatz vorgegangen: Was möchten unsere Besucherinnen und Besucher?“, so Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz

Die neue Struktur und Optik in den Rubriken „Besuch“ und „Programm“ führt die Besucherinnen und Besucher komfortabel und schnell zu den wichtigsten Informationen. Orientierung geben dabei die verschiedenen Filteroptionen nach Zielgruppen, Anlass, Datum oder Interessensschwerpunkt eines Besuches. Der „Kalender“ zeigt übersichtlich die tagesaktuellen wie auch kommenden Veranstaltungen und gibt kurze Erläuterungen zu den Formaten. Neu ist auch, dass die Besucherinnen und Besucher sich bequem und direkt über die Website zu den einzelnen Veranstaltungen anmelden können. Eine verbindliche Zusage erfolgt dann im Anschluss vom Museumsservice.

Da ein kultureller Dialog in den letzten Monaten verstärkt digital stattgefunden hat, bündelt das Clemens Sels Museum Neuss seine Angebote in einer eigenen Rubrik. Unter „Digital“ finden sich Online-Workshops, kreative Mitmach-Aktionen für zu Hause und spannende Audio-Hörspiele für Kinder und Erwachsene zu einzelnen Werken der Sammlung.

Auch direkt auf der Startseite finden sich ab sofort die Hinweise zu Informationen in Leichter Sprache sowie Videos in Gebärdensprache und bieten einen hohen Grad an barrierefreien Zugang zu den inklusiven Angeboten des Museums. Ein weiteres Highlight der neuen Website ist die gelungene Präsentation der Sammlungsbereiche. Von der Kunst- über die Kulturgeschichte bis zur Populären Druckgrafik zeigen sich die Meisterwerke des Hauses in einer ansprechenden Visualisierung mit erläuternden Texten. Die englischsprachige Seite des Museums belegt die Internationalität des Hauses. Dort finden sich nicht nur alle wichtigen Informationen rund um den Museumsbesuch und zu den Wechselausstellungen, sondern auch die Sammlungsbereiche des Hauses können digital erkundet werden. Mit diesem digitalen Neustart stellt das Clemens Sels Museum Neuss eindrücklich unter Beweis, dass es die Herausforderungen als modernes und offenes Haus für einen lebendigen Austauschmit Kunst-und Kulturhervorragend zu meistern weiß.

(Stand: 05.03.2021/Spa)