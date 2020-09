Neue Wohnbauflächen für Rosellerheide

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Rosellerheide und Neuenbaum sind zu einem „Stationslauf“ durch das Plangebiet für Wohnungsbau „Am Schwarzen Graben“ eingeladen. Vertreterinnen und Vertreter des Planungsteams und der Stadtverwaltung Neuss stehen am Samstag, 10. Oktober 2020, zwischen 11 und 15 Uhr an vier Stationen für Informationen und persönlichen Austausch zur Verfügung.

Für das Areal „Am Schwarzen Graben“ in Rosellerheide-Neuenbaum wird derzeit ein sogenanntes dialogorientiertes Moderationsverfahren zur Bebauung des Plangebiets durchgeführt. Ziel ist es, die unterschiedlichen Interessenslagen der lokalen Akteure vor Ort zu erfassen, zu sammeln und Eckpunkte für eine zukünftige Entwicklung herauszuarbeiten. Um alle Positionen im Quartier zu erfassen, ist es neben der Beteiligung von Schlüsselakteuren besonders wichtig, die interessierte Öffentlichkeit sowie insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner sowie Eigentümerinnen und Eigentümer der Grundstücke in den Prozess einzubeziehen. Dies soll mit einer Auftaktveranstaltung zum Projekt erfolgen, die unter den Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie mit einem besonderen Konzept stattfinden wird.

An dem Samstag können Interessierte sich in einem „Stationslauf“ durch das Plangebiet mit Anregungen, Ideen und Wünschen für die zukünftige Entwicklung des Gebiets „Am Schwarzen Graben“ einbringen. Insgesamt vier Stationen werden als Informations- und Mitmachstände mit Pavillons an besonderen Stellen im Plangebiet aufgebaut, die nacheinander abgelaufen werden können. Hier können Anregungen zu themenspezifischen Fragestellungen abgegeben werden, ebenso steht das Planungsteam und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neuss für den persönlichen Austausch an jeder Station zur Verfügung.

Der Einstieg in den Stationslauf – die Station #1 – befindet sich am Zugang zum Plangebiet an der Neukirchener Straße auf Höhe der Fliederstraße. Von dort verläuft die Route über den bestehenden Wirtschaftsweg ins Innere des Plangebiets mit Station #2 am Kreuzungspunkt der Wirtschaftswege. Station #3 ist am Schützenplatz zu finden und Station #4 ist am Tennenplatz im Übergang zur St. Peter-Straße aufgebaut.

Die Ergebnisse der Veranstaltung werden zusammengefasst und auf der Projektwebsite www.am-schwarzen-graben.de zur Einsicht zur Verfügung gestellt. Parallel haben Interessierte auf der Projektwebsite die Möglichkeit, vom 15. September bis 10. November 2020 über eine Online-Beteiligung Ideen, Anregungen und Wünsche an die zukünftige Gestaltung des Gebiets zwischen Neukirchener Straße und dem Schutzgebiet Schwarzer Graben in der Online-Beteiligung in den Prozess einzubringen. Die Internetseite bietet zudem laufende Informationen über das Projekt sowie Downloads zu Ergebnissen des Prozesses.

(Stand: 28.09.2020, Fi)

