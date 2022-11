Neuer Kreisverkehr in Hoisten

Die Kreuzung Hochstanden-/Schluchenhausstraße soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Dadurch wird nicht nur die Erschließung der geplanten Feuerwache Süd gesichert, auch das geplanten Wohnquartier und die neue Kita werden so erreichbar sein. Außerdem sollen durch den Umbau die Geschwindigkeiten am Ortseingang verringert und der Verkehr insgesamt beruhigt werden.

Noch bis Montag, 12. Dezember 2022, ist der Entwurf des zugehörigen Bebauungsplanes Nr. 473/1 – Hoisten, Schluchenhausstraße (Kreisverkehr) – öffentlich einsehbar. Dies online in der Übersicht der Aktuellen Bürgerbeteiligung möglich. Zudem liegen die Unterlagen zum B-Plan auch im Amt für Stadtplanung, Michaelstraße 50 (Eingang 5), Zimmer 3.802 (3. Etage), aus. Dort können sie montags bis mittwochs, 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags, 8.30 bis 18 Uhr, sowie freitags, 8.30 bis 12.30 Uhr, eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift, per E-Mail an stadtplanung@stadt.neuss.de oder online unter Aktuelle Bürgerbeteiligungen abgegeben werden.