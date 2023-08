Neuer Lotsenpunkt in Norf eröffnet

Eine neue quartiersnahe Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren hat Bürgermeister Reiner Breuer am Dienstag, 1. August 2023 im Stadtteil Norf eröffnet. Der Lotsenpunkt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Thomas-Mann-Straße 1 bietet älteren Menschen verschiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote und koordiniert nachbarschaftliche Hilfsangebote.

Ein quartiersnaher Begegnungsraum

Gemeinsam mit Gertrud Servos, Vorsitzende der Neusser AWO, Bülent Öztaş, Geschäftsführer der Neusser AWO und dem Beigeordneten für Jugend, Soziales und Senioren der Stadt Neuss, Ralf Hörsken konnte Bürgermeister Breuer der Leiterin des Lotsenpunktes, Charlotte Langkamp jetzt das offizielle Schild überreichen. „Es ist wichtig, dass Menschen auch im Alter so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld leben können und sozial eingebunden sind. Ich freue mich, dass wir mit den nunmehr elf Lotsenpunkten eine Versorgung der Seniorinnen und Senioren im Quartier sicherstellen können und zugleich einen wichtigen Raum für Begegnungen und nachbarschaftliches Engagement schaffen“ äußerte sich Breuer.

Jeden Donnerstag von 9 bis 11:30 Uhr können sich Seniorinnen und Senioren in allen Belangen beraten lassen. Nach Vereinbarung sind auch individuelle Sprechzeiten oder Hausbesuche möglich. Zu erreichen ist Charlotte Langkamp telefonisch unter der 0173 6913990 oder per E-Mail an lotsenpunkt-norf@awoneuss.de

Zahl der Neusser Lotsenpunkte steigt auf elf

Seit 2017 wurden bereits zehn Lotsenpunkte eingerichtet. Mit dem neuen Standort in Neuss-Norf stehen den Neusserinnen und Neussern nun insgesamt elf Lotsenpunkte zur Verfügung. Koordiniert werden die Lotsenpunkte durch die Projektkoordinatorin der Stadt Neuss, Gudrun Jüttner. Ziel ist es vor allem, die Quartiersarbeit in den Stadtteilen vor Ort zu stärken und auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmte Beratung und Begleitung zu bieten. Neben der Hilfe für Seniorinnen und Senioren bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme, soll das Miteinander aller Altersgruppen und Kulturen gefördert werden.

Weitere Informationen zu den Neusser Lotsenpunkten finden Sie hier.

Lotsenpunkt Norf Thomas-Mann-Straße 1, 41469 Neuss

Öffnungszeiten: donnerstags von 9 bis 11:30 Uhr

Telefon: 0173 6913990

E-Mail: lotsenpunkt-norf@awoneuss.de



Individuelle Sprechzeiten und Hausbesuche sind nach Vereinbarung möglich.

Stand: 2. August 2023