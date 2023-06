Der Bedarf an Wohnungen in Neuss ist ungebrochen groß. Nach einem Ratsbeschluss vom 28. April sollen demnächst im Stadtteil Weißenberg neue Wohnungen gebaut werden. Der Neusser Bauverein besitzt im Bereich der Vogelsangstraße und Hildegundisstraße bereits einen großen Bestand an Wohnraum und die dazugehörigen Grundstücksflächen. Davon eignen sich einige für eine städtebaulich verträgliche und nachhaltige Bebauung.

Insgesamt sind fünf Neubauten geplant, davon vier Punkthäuser sowie ein weiteres Gebäude mit 22 Wohneinheiten. Für die Neubauten wird ein gemeinsames Stellplatzkonzept entworfen und zusätzlich ein zukunftsfähiger Mobilitätsansatz zur Förderung von nachhaltigen Transportmitteln formuliert. Ziel ist es, im Sinne von Klimaschutz und Ressourcenschonung nachhaltige Gebäude zu bauen.

Fragen Sie nach!

Die Stadt Neuss lädt zur Bürgerinformationsveranstaltung in die LuKita „Kleine Freiheit“ ein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Neusser Bauvereins, des Architekturbüros und des Amtes für Stadtplanung beantworten zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr Ihre Fragen! Kommen Sie vorbei oder informieren Sie sich online.



Bürgerinformationsveranstaltung

Neuer Wohnraum in Weißenberg | Bebauungsplan Nr. 511

Mittwoch, 14. Juni 2023 von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr

LuKita „Kleine Freiheit“, Vogelsangstr. 63, 41462 Neuss

Stand: 12. Juni 2023