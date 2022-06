Ehemaligem Essertec-Gelände

Ein lebendiges und vielfältiges Quartier mit hoher Lebens- und Aufenthaltsqualität soll auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Essertec (ehem. Firma Eternit Flachdach GmbH, vormals Eternit). Es soll ein funktionsfähiges, nachhaltiges und sozial gemischtes Stadtquartier mit idealen Wohn- und Arbeitsbedingungen für unterschiedliche Lebensmodelle entstehen. Das Gebiet wird zukünftig drei Nutzungsbereiche aufnehmen: Neben der Wohnnutzung mit differenzierten Baustrukturen, Wohnformen und Wohnungsgrößen im geförderten, preisgünstigen und freifinanzierten Segment sollen wegen der hohen Gewerbeflächennachfrage in Neuss auf rund ein Hektar ergänzende, nicht wesentlich störende gewerbliche Nutzungen und Dienstleistungen sowie ein Nahversorgungszentrum als zentraler Versorgungsbereich geplant werden. Das neue Quartier soll sich in das städtebaulich heterogene Mosaik des Stadtteils einfügen, mit den angrenzenden Bereichen vernetzen und zu einer städtebaulichen Aufwertung führen. Gewünscht ist ein hochwertiges städtebauliches Konzept, das die anspruchsvollen verkehrlichen, lärmtechnischen und denkmalpflegerischeren Rahmenbindungen berücksichtigt und die unterschiedlichen Nutzungen in ein ausgewogenes Miteinander bringt.

Noch bis zum 1. Juli 2022 findet die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für den dazugehörigen Bebauungsplan Nr. 498 - Augustinusviertel, Berghäuschensweg - statt. Interessierte Bürger*innen können die entsprechenden Unterlagen im Amt für Stadtplanung der Stadt Neuss, Rathaus Michaelstraße 50, 3. Etage, Raum 3.802, während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses oder online in der interaktiven Bauleitplanübersicht einsehen. Eine Bürgerinformationsveranstaltung findet am 21. Juni 2022, 17 bis 20 Uhr, auf der Zufahrt des ehemaligen Betriebsgeländes der Eternit Flachdach GmbH, Berghäuschensweg 77, statt.

(Stand: 14.06.2022/Spa)