Neues Quartier für alle Generationen mit Seniorenheim

Das Seniorenzentrum im generationenübergreifenden Quartier an der Nievenheimer Straße in Norf ist jetzt offiziell eingeweiht worden. Vorsitzender der Geschäftsführung des Neusser Bauvereins, Dirk Reimann, übergab gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer im Rahmen einer Eröffnungsfeier mit ökumenischer Andacht Einrichtungsleitung Christoph Schommer und Vorstand der Diakonie Rhein-Kreis Neuss, Bernd Gellrich, einen symbolischen Schlüssel.

„Vor fünf Jahren haben wir den Pachtvertrag unterzeichnet. Heute freuen wir uns, unser erstes Seniorenzentrum an die Diakonie Rhein-Kreis Neuss übergeben zu können“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung des Neusser Bauvereins, Dirk Reimann. „Mit der Diakonie haben wir einen starken Sozialpartner gefunden. Auch die Kita, die in dem Mehrgenerationen-Quartier an der Nievenheimer Straße geplant ist, wird von der Diakonie Rhein-Kreis Neuss als Träger betrieben werden“, sagt Dirk Reimann.

Bernd Gellrich, Vorstand der Diakonie Rhein-Kreis Neuss, lobt das entstandene Quartier und das partnerschaftliche Miteinander mit dem Neusser Bauverein: „Ein solches Quartier hat es in dieser Form noch nicht in Neuss gegeben. Neben der vielfältigen Versorgungsstruktur, wurde hier auch die architektonische und städtebauliche Qualität in den Blick genommen. Das macht es hier lebenswert.“

Auch Bürgermeister Breuer zeigt sich begeistert vom Ergebnis: „Hier ist ein lebendiges, alters- und generationengerechtes Quartier entstanden, das eine Bereicherung für den Stadtteil Norf ist.“ Geschäftsführer Dirk Reimann ergänzt: „Vom Seniorenzentrum und ‚ServiceWohnen', über bezahlbaren Wohnraum, bis hin zu Eigentumsmaßnahmen bieten wir gemäß unserem Leitbild bezahlbaren und attraktiven Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung.“

Auf dem rund 27.000 Quadratmeter großen Gelände an der Nievenheimer Straße in Norf entsteht derzeit ein neues, Mehrgenerationen-Quartier mit insgesamt 234 Wohneinheiten. In dem Seniorenzentrum mit 80 Plätzen befindet sich eine Diakoniestation, eine Tagespflege-Einrichtung und der Nachbarschaftstreff mit Café und Gemeinschaftsraum. Direkt neben dem Seniorenzentrum ist ein Mehrfamilienhaus mit 14 freifinanzierten Wohnungen bereits bezogen worden. Die dortigen Bewohner haben die Möglichkeit unter dem Titel „ServiceWohnen“ auf umfangreiche Angebote der Diakonie Rhein-Kreis Neuss zurückgreifen zu können.

Die acht Mehrfamilienhäuser mit 87 öffentlich geförderten und freifinanzierten Mietwohnungen entlang der Nievenheimer Straße befinden sich derzeit in der Vermietung. Diese sind aufgeteilt in 33 Wohnungen mit Wohnberechtigungsschein (WBS) A und 22 mit WBS B sowie 32 bezahlbare, freifinanzierte barrierearme Wohnungen. Ende Oktober sollen hier die ersten Mieter einziehen können. Darüber hinaus werden in dem Quartier bis Ende 2023 16 Doppelhaushälften und 21 Eigentumswohnungen errichtet. Die Vermarktung hierfür ist bereits abgeschlossen. Zudem ist eine Kita für das neue Quartier geplant.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Neusser Bauvereins.