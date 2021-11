Neujahrskonzert in der Stadthalle

Mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung steht nun fest, dass das Neujahrskonzert der Stadt Neuss mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein unter Leitung von Christoph Koncz am Sonntag, 9. Januar 2022, in der Stadthalle stattfinden kann.

Das Konzert findet unter Anwendung der 2 G-Regel (geimpft oder genesen) und einer nur zu 50 Prozent besetzten Stadthalle statt. Aufgrund des verringerten Karten-Kontingents können ausnahmsweise nur zwei Karten pro Käufer abgegeben werden. Bürgermeister Reiner Breuer bittet um Verständnis und hofft sehr, dass beim nächsten Konzert wieder zum normalen Procedere zurückgekehrt werden kann. Wer nicht in Präsenz dabei sein kann oder möchte, hat die Möglichkeit das Konzert mit dem Titel „Rhein-Schätze“ auch im Radio zu hören. Das Lokalradio NE-WS 89.4 überträgt live in alle Wohnzimmer.

Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 4. Dezember 2021, 9 Uhr, in der Tourist-Information, Büchel 6, in Neuss und weiteren an das Ticketsystem angeschlossen Vorverkaufsstellen sowie im Internet auf westticket.de. Um möglichst vielen Neusserinnen und Neussern den Besuch des Neujahrskonzertes zu ermöglichen, werden pro Person diesmal nur maximal zwei Karten ausgegeben. Da der Ticketverkauf auch auf das Internet ausgeweitet wurde, ist dieser nicht kostenlos in der Abwicklung. Die Karten kosten 19 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr (1,80 Euro) und Gebühr Westticket (2 Euro).

(Stand: 25.11.2021, Fi)