Neuss erinnert an die Reichspogromnacht Gedenkstunde am Mahnmal an der Promenadenstraße gegenüber dem Ort, an dem die alte Synagoge stand