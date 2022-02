neuss-mobil.de geht online

Die Stadt Neuss bietet mit neuss-mobil.de eine Webseite mit aktuellen Informationen aus dem Bereich Mobilität. Die Website möchte insbesondere zum Mobilitätsentwicklungskonzept informieren und zugleich die Gelegenheit zur Beteiligung geben.

„Mit neuss-mobil.de bekommt das Mobilitätsentwicklungskonzept quasi eine eigene Heimat im Netz“, sagt Dr. Christian Muschwitz von der Agentur raumkom. Die Agentur erstellt derzeit für die Stadt Neuss das Mobilitätsentwicklungskonzept und organisiert dabei auch die Bürgerbeteiligung.

Wissenswertes zur Mobilität in Neuss

Über die Fragen, was das Mobilitätsentwicklungskonzept genau ist, wie es entsteht und in welchem Zeitrahmen es entsteht, möchte neuss-mobil.de informieren. Auch werden Maßnahmen und Projekte dargestellt, die bereits in Neuss stattfinden und sehr eng mit dem Thema Mobilitätsentwicklung verbunden sind. Ein Beispiel hierfür ist der Verkehrsversuch in der Neusser Innenstadt.

Nicht zuletzt wird auch der Prozess zur Entstehung des Mobilitätsentwicklungskonzeptes dargestellt. „Selbstverständlich wissen die Menschen selbst am besten, wo in ihrem Mobilitätsalltag der Schuh drückt und wo es noch Verbesserungspotential gibt. Um dies zu erfahren waren wir nicht nur in den einzelnen Stadtteilen unterwegs, sondern haben auch Befragungen unter Jugendlichen, Senioren, Behinderten, den Neusser Unternehmen und Geschäftsinhabern sowie Vereinen durchgeführt“, so der zuständige Beigeordnete Christoph Hölters.

Neusserinnen und Neusser kommen zu Wort

Mittels eines Kontaktformulars kommen auch weiterhin die Bürgerinnen und Bürger zu Wort. Rund um die Uhr besteht unter dem Menüpunkt „Beteiligung“ die Möglichkeit, auch jenseits der bisherigen Präsens- und Online-Veranstaltungen, die eigenen Ideen und Anliegen einzubringen. „Dies zeigt zugleich, dass wir das Mobilitätsentwicklungskonzept nicht als Prozess betrachten, der mit dem Vorliegen eines Maßnahmenkatalogs abgeschlossen sein wird. Vielmehr sollen die Neusserinnen und Neusser auch darüber hinaus ihre Stadt und ihre Mobilität weiter aktiv mitgestalten können“ so Hölters abschließend.

(Stand: 08.02.2022/Bo)