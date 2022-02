Neusser Bauverein nun GmbH

Die Umwandlung der Neusser Bauverein AG in eine GmbH ist erfolgreich abgeschlossen. Am 11. Januar 2022 erfolgte bereits die Eintragung der GmbH ins Handelsregister (HRB 22152, Amtsgericht Neuss). Mit den konstituierenden Sitzungen des fakultativen Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung im Ratssaal der Stadt Neuss sind jetzt die nächsten Schritte eingeleitet worden.

Der Stadtverordnete Heinrich Thiel ist zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt worden. „Ich freue mich darauf, meine Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender weiter fortzusetzen und mit daran zu wirken, dass weiterer bezahlbarer Wohnraum in Neuss geschaffen wird“, sagt Heinrich Thiel.

Stefan Müller, ebenfalls Mitglied des Stadtrates, ist vorerst zum kommissarischen Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Die Arbeitnehmervertreter selbst nahmen an dieser Sitzung vorerst als Gäste teil. Die künftigen sechs Arbeitnehmervertreter werden am 17. März gewählt und sollen dann in der folgenden Ratssitzung bestätigt werden.

In der konstituierenden Sitzung der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Reiner Breuer zum Vorsitzenden und Elisabeth Heyers zur Stellvertreterin gewählt worden. „Mit der Umfirmierung als GmbH rückt der Neusser Bauverein mit der Stadt enger zusammen und die Entscheidungswege werden kürzer. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Stadtkonzerns, um unsere bevorstehenden Aufgaben weiter umzusetzen: bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und sich im integrativen Klimaschutzkonzept der Stadt einzubringen, damit unsere liebenswerte Stadt auch nachhaltig lebenswert bleibt“, sagt der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, Bürgermeister Reiner Breuer.

Zudem wurden Dirk Reimann und Christoph Hölters zu Geschäftsführern bestellt. Dirk Reimann wurde zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. „Wir sind nach wie vor städtebaulicher Partner und Sozialpartner der Stadt Neuss. Und das Wichtigste ist: Unser Auftrag bleibt, für alle Schichten der Bevölkerung bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Für unsere Mieter ändert sich nichts. Wir werden weiterhin an unserer Kundenzufriedenheit und unseren digitalen Angeboten arbeiten“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dirk Reimann.

In der 100-prozentigen Tochter der Neusser Bauverein GmbH, die Modernes Neuss Grundstücks- und Bau- GmbH, ist Christoph Hölters zusätzlich als Geschäftsführer bestellt worden.