Neusser Bürger-Schützenfest 2022

Liebe Neusserinnen und Neusser,

verehrte Gäste von nah und fern,

liebe Schützen und Familien!

So lange haben wir noch nie auf unser Neusser Bürger-Schützenfest warten müssen. Nach zwei langen Jahren Pause feiert Neuss - endlich, endlich - wieder das Neusser Bürger-Schützenfest. Vier Tage lang wird es in unserer Heimatstadt wieder bunt, mit Fackelzug und Festzügen, Blumenhörnern, Fahnen und der dazugehörigen Kirmes. Nicht nur in den Straßen sehen und erleben wir jetzt schon die ersten Vorboten des Schützenfestes. Wo man hinschaut, dekorierte Schaufenster, Blumenkübel entlang des Hauptstraßenzugs, die ersten Zug-Wege mit Fahnen und Wimpeln geschmückt. Auch die Menschen in unserer Stadt sind mit Vorfreude erfüllt. Und wenn am Schützenfest-Samstag der Donner der Geschütze grollt und das Festgeläut erklingt, dann wird die Neusser Stadt-Tradition mit Leben gefüllt. Nach der Enttäuschung der ersten Corona-bedingten Absage im Jahr 2020 mussten wir uns auch ein Jahr später wieder gedulden. Die Wartezeit ist uns allen schwer gefallen. Denn Neuss feiert das Bürger-Schützenfest nicht nur, es ist ein ganz prägender Aspekt unserer Lebenskultur und Stadtidentität.

Neuss ohne seine Schützen und unser Neusser Bürger-Schützenfest war für mich nie vorstellbar. Was mich froh stimmt, in all der schwierigen Zeit lebte das Brauchtum in Neuss weiter, fand neue Ausdruckswege und Formen. Sie, liebe Schützen und Ihre Zugkameraden, haben sich weiter engagiert. Denn die Gemeinschaft eines Schützenzuges besteht das ganze Jahr über, für viele von uns ist er so etwas wie eine zweite Familie, und dort hält man gerade in schweren Zeiten zusammen! Umso mehr befreiender war es, als dieses Jahr im Juli endlich wieder ein vielstimmiges „Zog Zog“ durch die Stadthalle schallen konnte.

Wenn am letzten Augustwochenende jetzt wieder die Schützen durch unsere Stadt ziehen, dann freue ich mich auf ein großes, fröhliches Fest in unserer Stadt. An diesem Wochenende gibt es bei den Marschierenden eine große Gemeinsamkeit: Sie alle sind Schützen! Sie alle marschieren gemeinsam bei den Umzügen, feiern zusammen auf den Bällen der Korps und treffen sich auf Rollmopsallee und Kirmes bei Bratwurst und Zuckerwatte. Diese Gemeinschaft, die sich von den einzelnen Zügen über die Korps bis in den gesamten Bürger-Schützenverein ausbreitet und über Familien und Freunde auch die Nicht-Schützen erreicht, ist die ganz große Kraft des Neusser Bürger-Schützenfestes. Und die Strahlkraft des Neusser Bürger-Schützenfestes geht weit über unsere Stadtgrenzen hinaus.

Ob Sie die Schützenfesttage als Aktive in den Zügen, Korps und Vereinen gestalten, als Zuschauer*innen an den Umzügen und Veranstaltungen teilnehmen, sich ins Kirmesvergnügen stürzen oder einen anderen Aspekt der Festlichkeiten genießen, ich wünsche Ihnen und uns allen ein ganz besonderes, gelungenes, schönes, friedliches und fröhliches Schützenfest!

Herzliche Grüße

Ihr

Reiner Breuer

Bürgermeister der Stadt Neuss

