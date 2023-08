Farbenprächtig, laut und gesellig wird es wieder am letzten Wochenende im August, wenn das Neusser Bürger-Schützenfest gefeiert wird! Ein Fest, das in diesem Jahr ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums steht: 200 Jahre Neusser Bürger-Schützenverein.

Von Samstag, 26. August bis Dienstag, 29. August 2023 befindet sich Neuss wieder im Ausnahmezustand und eine ganze Stadt ist vier Tage lang auf den Beinen: Schaufenster sind dekoriert, Blumenkübel entlang des Hauptstraßenzuges aufgestellt und die Zug-Wege mit Fahnen und Wimpeln geschmückt.

Nach der offiziellen Eröffnung mit Kanonendonner und Glockengeläut am Samstag um 12 Uhr, setzt sich mit Einbruch der Dunkelheit der große Fackelzug in Bewegung. Höhepunkt des Neusser Bürger-Schützenfestes ist auch in diesem Jahr wieder die Königsparade zu Ehren von Schützenkönig Marc I Hillen am Sonntagmittag. Bereits am Freitag, 25. August um 17 Uhr eröffnet Bürgermeister Reiner Breuer mit dem traditionellen Fassanstich die große Kirmes an der Hessentorbrücke, die in diesem Jahr mit einem großen Feuerwerk eingeläutet wird.

Seien Sie dabei und feiern Sie mit! Alle Informationen rund um das Neusser Bürger-Schützenfest 2023 finden Sie auf dieser Seite.