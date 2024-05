Gartenwettbewerb „Neues Grün 2024“

Alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Neuss, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und einen Garten bzw. Balkon besitzen oder nutzen, welcher sich im Neusser Stadtgebiet befindet. Dies schließt Eigentümer*innen, Pächter*innen und Mieter*innen ein.

Es werden Preise für die folgenden Kategorien vergeben:

Im Rahmen des Wettbewerbs umfasst diese Kategorie private Gärten (z.B. Vorgärten oder an das Haus bzw. die Wohnung unmittelbar angrenzende Gärten), Gemeinschaftsgärten (beispielsweise Gärten in einem Innenhof, die sich verschiedene Mieter*innen oder Eigentümer*innen teilen), Kleingärten bzw. Schrebergärten, Gärten in Gewerbegebieten, Gärten von Kindertagesstätten, Schulen und Vereinen.

2. Balkone und Dachterrassen

Falls Sie ein Haus bzw. eine Wohnung mit entweder einem Balkon oder einer Dachterrasse besitzen oder mieten, können Sie sich auf diese Kategorie bewerben.

Bitte beachten Sie: Sie können sich nur auf eine der beiden Kategorien bewerben und für jeden Garten bzw. Balkon oder Dachterrasse kann sich nur eine Person bewerben.