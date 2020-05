Neusser Gastronomie und Einzelhandel unterstützen

Dank der Unterstützung der Neusser Bürgerinnen und Bürger sind in Neuss weiterhin nur wenige Infektionen mit COVID-19 zu verzeichnen.

Von den nun durch die jüngsten Erlasse des Landes Nordrhein-Westfalen hinzugewonnenen Freiheiten profitieren auch die Gastronomie und der Einzelhandel in Neuss.

Das lange Wochenende und insbesondere der morgige Vatertag bietet eine gute Gelegenheit, die Neusser Restaurants und Kneipen zu besuchen – natürlich unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Dennoch ist die Neusser Gastronomie weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Zu diesem Zweck möchte die Initiative Neussvereint Spenden sammeln.

Nachdem Schützenfeste im Land NRW in diesem Jahr untersagt bleiben, wurde beim Schützengipfel beschlossen, dennoch ein Zusammenkommen in kleinerem Umfang zu ermöglichen. So soll in jedem Stadteil ein Totengedenken samt Zapfenstreich durchgeführt werden können.

Auch wenn keine Kirmes möglich ist, können die Stadtteile festlich geschmückt werden. Die Schausteller erhalten die Möglichkeit, im Rahmen eines Rheinischen Spezialitätentages am Wendersplatz zusammenzukommen.