Neusser Zeitvertreiber

Schulen und Kitas sind geschlossen, Kultur- und Freitzeiteinrichtungen sind zu und Veranstaltungen sind abgesagt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Neuss Marketing haben sich gefragt, wie sie Neusser Familien in dieser herausfordernden Zeit unterstützen können. Die Antwort auf diese Frage ist eine Tür-zu-Tür-Lieferung von familiengerechten Neuss-Produkten aus der Tourist Info, die vorab per E-Mail bestellt werden können. So können sich Familien die Zeit unterhaltsam gestalten.

Über die Tourist Info können diese fünf Artikel per E-Mail an tourist-info@neuss-marketing.de bestellt werden:

Neusser Wimmelbuch (13,90 €)

Monopoly Neuss-Edition (39,95 €)

Puzzle mit dem Quirinusmünster (1.000 Teile, zum 18. Geburtstag der Tourist-Info von 10 € auf 8,20 € reduziert)

Malmappe mit Neusser Motiven (5 €)

Buntstiftebox (4, 50 €)

Die Bestellungen werden mit beigefügter Rechnung ausgeliefert.

Bestellwünsche können bis Sonntag, 29. März 2020, 24 Uhr, ausschließlich per E-Mail geschickt werden. Dabei sind Vor- und Nachnamen, eine Handynummer, die vollständige Adresse und die Menge der gewünschten Artikel anzugeben. Liefer- und Rechnungsadresse müssen dabei übereinstimmen. Barbezahlung ist nicht möglich.

Eine Abholung der bestellten Artikel in der Tourist Info in den Rathausarkaden ist nicht erlaubt.

Wie funktioniert der Tür-zu-Tür-Lieferdienst?

Der Besteller ist in Gegenwart des Neuss Marketing Mitarbeiters angehalten, die bestellte Ware auf Vollständigkeit und äußere Beschädigung zu überprüfen. Mit der Übergabe ist vom Besteller eine Übergabebestätigung zu unterzeichnen.

Wann wird ausgeliefert?

Die bestellten Artikel werden am Montag, 30. März 2020, ausgefahren. Es empfiehlt sich – zusammen mit der schriftlichen Bestellung – eine Zeitspanne anzugeben, zu der der Besteller/die Bestellerin anzutreffen ist.

Was muss der Besteller/die Bestellerin sonst noch wissen?

Das Angebot gilt nur für Adressen auf dem Neusser Stadtgebiet. Kosten für die Zustellung fallen nicht an. Das Angebot gilt vorbehaltlich ausreichender Lagervorräte.

Weitere Informationen sind über die Tourist Info Neuss (02131 4037795) oder unter www.neuss-marketing.de erhältlich.