NEUSSpublik 1/2022

Die erste Ausgabe der NEUSSpublik des Jahres 2022 ist erschienen und wird bereits kostenfrei an alle Haushalte in Neuss verteilt.

Die Ausgabe steht Ihnen auch in unserem Archiv als PDF zur Verfügung.

Neben der Vorstellung der Arbeit der Neusser Feuerwehr, gehen wir in unserer aktuellen Ausgabe der NEUSSpublik unter anderem auf die Themen ein, "wie Neuss bezahlbaren Wohnraum schafft" oder welche praktischen Apps die Stadt für Sie zur Verfügung stellt. Selbstverständlich finden Sie auch einen Hinweis auf die anstehenden Landtagswahlen in NRW, die am 15. Mai 2022 stattfinden werden.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der NEUSSpublik um eine amtliche Informationsschrift handelt, die auch an Haushalte verteilt wird, die keine Werbung/Zeitungen erhalten möchten.