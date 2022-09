NEUSSpublik Ausgabe 3/2022

Die dritte Ausgabe der NEUSSpublik des Jahres 2022 ist erschienen und wird bereits kostenfrei an alle Haushalte in Neuss verteilt. Wir informieren Sie dieses Mal zum Themenschwerpunkt "Energie-Einsparungen". Sie bekommen Tipps, wie jede und jeder von uns, den Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden reduzieren und so den eigenen Geldbeutel schonen kann.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der NEUSSpublik um eine amtliche Informationsschrift handelt, die auch an Haushalte verteilt wird, die keine Werbung/Zeitungen erhalten möchten.

Ältere Ausgaben von NEUSSpublik stehen Ihnen jederzeit im Archiv zur Verfügung.