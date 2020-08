neusswählen

Eine Sommerferien-Woche haben sich elf Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Thema Kommunalwahlen auseinandergesetzt. Dabei ist ein Videoclip entstanden, der andere junge Menschen und insbesondere Erstwählerinnen und Erstwähler motivieren soll, am 13. September zur Wahl in Neuss zu gehen.

Künstlerin Angelika Vienken und Filmemacher Adem Gül haben sich gemeinsam mit den Jugendlichen viele Gedanken gemacht, wie sie dieses Thema am Besten darstellen können. „Dabei war uns wichtig, kein fertiges Drehbuch mitzubringen, sondern mit den Jugendlichen zusammen eins zu schreiben“, so Alicia Reinhardt, die sich ehrenamtlich bei den Interkulturellen Projekthelden e. V. und in diesem Projekt engagiert hat. Das Highlight für alle war der Drehtag im Ratssaal des Rathauses.

Projektleiterin Ursel Hebben von der Volkshochschule Neuss und ihre Kooperationspartner, die Interkulturelle Projekthelden und das Jugendzentrum der Reformationskirche Frankenstraße, sind glücklich, dass sie den Workshop trotz Corona sicher und erfolgreich durchführen konnten.

Alle Informationen zur Kommunalwahl 2020 in Neuss gibt es im Wahlportal.