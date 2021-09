Nordrhein-Westfalen wird 75!

Das Land Nordrhein-Westfalen feiert 75. Geburtstag. Am 23. August 1946 wurde das Land mit der sogenannten „Operation Marriage” von der britischen Militärregierung aus der Taufe gehoben: Aus dem nördlichen Teil der preußischen Rheinprovinz mit den Regierungsbezirken Aachen, Düsseldorf und Köln sowie der preußischen Provinz Westfalen wurde eine Einheit, komplettiert 1947 durch die Region Lippe. Damit legten die Briten den Grundstein für das Land Nordrhein-Westfalen – und damit für Freiheit, Demokratie und Solidarität.

Um den 75. Landesgeburtstag trotz der schwierigen Bedingungen durch die Corona-Pandemie gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern entsprechend feiern zu können, hat das Land ein besonderes Jubilä- umsprogramm erstellt. Neben dem traditionellen Sommerkonzert der Landesregierung am 21. August, das in diesem Jahr im Schlosspark des Schlosses Nordkirchen stattfindet, und dem Festakt am 23. August in Düsseldorf unter freiem Himmel, finden neue Formate und kleinere Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land vor Ort statt.

Unter anderem wird ein Jubiläums-Showtruck in insgesamt 30 Städten Halt machen. Das Land kommt sozusagen zu seinen Bürgerinnen und Bürgern. Am Freitag, 17. September 2021, wird dazu der Jubiläums-Showtruck des Landes auch bei uns in Neuss am RomaNEum sein. Zwischen 10 und 12 Uhr gibt es hier ein buntes Programm mit viel Spaß und Spannung, Wissenswertem rund ums Land und kostenlosem Eisverzehr.

Alle Attraktionen werden der pandemischen Situation angepasst.

(Stand: 15.09.2021/Bo)