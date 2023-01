In der Gemeinschaftsgrundschule DIE BRÜCKE am Hauptstandort Weißenberger Weg ist die Heizungsanlage ausgefallen. Die Schulleitung hat in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt beschlossen, dass der Unterricht am morgigen Freitag, den 27.01.2023 ausfällt. Für eine Notbetreuung in der Pavillonanlage auf dem Schulhof ist gesorgt.