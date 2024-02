Öffnungszeiten und Tarife der City-Parkhaus GmbH am Kappessonntag

Während des Kappessonntagszuges am 11. Februar 2024 werden die von der City-Parkhaus GmbH bewirtschafteten Parkhäuser „Niedertor“ (Adolf-Flecken-Straße), „Tranktor“ (Europadamm/Hessenstraße) sowie „Rheintor“ (Rheinstraße) durchgehend geöffnet sein. Das Parkhaus „Hamtor“ (Spulgasse) ist von 7 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Verkehrsregelung wird durch die Polizei so erfolgen, dass die Parkhäuser „Rheintor“, „Hamtor“ und „Tranktor“ durchgängig angefahren werden können. Die An- und Ausfahrt des Parkhauses "Niedertor" ist aufgrund des Umzuges in der Zeit von 11.30 bis 15.30 Uhr nicht möglich.

Am Kappessonntag gilt in allen vier Parkhäusern ein einheitlicher Pauschaltarif von 3 Euro. Dieser kann in allen vier Parkhäusern im Voraus am Kassenautomaten bezahlt werden.

Weitere Informationen zu den Parkhäusern finden Sie unter www.cityparkhaus-neuss.de

Stand: 02. Februar 2024