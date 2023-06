Online-Befragung zur Kindertagespflege

Noch bis zum 7. Juli 2023 laufen zwei Befragungen des Instituts INSO e.V. zum Thema Kindertagespflege, die durch das Jugendamt beauftragt wurden. Ziel dieser Befragungen ist eine Einschätzung der Beteiligten in der Kindertagespflege zur Zufriedenheit dieser Betreuung in der Stadt Neuss. Die Befragung richtet sich zum einen an Eltern, die ihr Kind bei einer Kindertagespflegeperson betreuen lassen, und zum anderen an Kindertagespflegepersonen, die in Neuss tätig sind.

Die Befragung findet online statt und kann über den QR-Code und den Internet-Link in dem Begleitschreiben des Instituts gestartet werden. Dort finden Sie auch weitere Informationen und Kontakdaten, falls Sie Fragen zu der Befragung haben.

Das Jugendamt der Stadt Neuss freut sich, wenn sich viele Familien und Kindertagespflegepersonen die Zeit nehmen und an der Befragung teilnehmen.

Links und Begleitschreiben zu der Befragung

Stand: 29. Juni 2023