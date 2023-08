Pfarrer Koenig erhält Silbersiegel der Stadt Neuss

Für sein langjähriges Engagement um die Städtepartnerschaft mit der kroatischen Stadt Rijeka wurde Pfarrer Msgr. Jochen Koenig am Dienstag, 22. August 2023 durch Bürgermeister Reiner Breuer das große Silbersiegel der Stadt Neuss verliehen.

Die Verleihung fand im Rahmen der Sitzung des Komitees für Partnerschaften, Europa und internationale Angelegenheiten statt. Von diesem ging der Impuls zur Verleihung der besonderen Ehrung aus, welche im März dieses Jahres einstimmig durch den Rat der Stadt Neuss beschlossen wurde. Pfarrer Msgr. Koenig engagiert sich bereits seit den 1990er Jahren intensiv in Rijeka. So organisierte er während des Bürgerkrieges zwischen 1991 und 1995 gemeinsam mit Peter Söhngen, Karl-Josef Uhe und Peter Gronsfeld rund 20 Hilfstransporte in die Neusser Partnerstadt und initiierte 1995 den ersten Jugendaustausch. Bis zu seiner Auflösung Anfang 2023 bildete er zudem die treibende Kraft im „Freundeskreis Rijeka“.

„Ihr unermüdlichen Einsatz prägt und stärkt das Band zwischen den beiden Städten Neuss und Rijeka seit vielen Jahren. Sie sind Motor und Impulsgeber für eine mit Leben gefüllte Städtepartnerschaft. Es ist mir heute eine besondere Freude, Ihnen das große Silbersiegel der Stadt Neuss für ihr Engagement zum Ansehen und Wohle der Stadt zu verleihen“ äußerte sich Breuer.

Rijeka liegt an der Küste der Kvarner-Bucht im nördlichen Teil der Adria. Mit rund 130.000 Einwohnern ist die Stadt sowohl wirtschaftlicher als auch kultureller Mittelpunkt der Region. Neuss und Rijeka verbindet seit 1990 eine Städtepartnerschaft.

Stand: 23. August 2023